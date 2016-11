Horoscopul saptamanii 14-20 noiembrie 2016

BERBEC

Linistea familiala este binevenita, dar aveti tendinta sa faceti excese ce pot deveni periculoase. Va faceti griji din orice si considerati ca nu ar trebui sa vi se mai comunice vesti neplacute. Aveti nevoie de relaxare si cei din jur sunt gata sa vi-o ofere, daca n-ar exista curiozitatea dvs. bolnavicioasa si declaratiile de genul “simt ca se va intampla ceva rau” ori “nu este bine cum ai procedat”. La sfarsitul intervalului, sunteti nevoit sa faceti o vizita care debuteaza neplacut si devine de neuitat. Nativele considera ca nu are nimeni pe pamant noroc financiar ca ele. Se “premiaza” si isi reinnoiesc garderoba.

TAUR

Luati decizii ce vor fi indelung discutate de catre anturaj si de familie. Toti sustin ca va doresc numai bine, insa va dau sfaturi care se bat cap in cap. Veti riposta categoric si va veti impune punctele de vedere in urma unor discutii obositoare. Este necesar sa nu luati joi in seama insultele, deoarece acestea sunt armele celor care nu dispun de argumente puternice. Intregul interval veti evolua ca “echilibristii de la circ”, fara a avea o plasa de siguranta. Va aflati permanent pe muchie de cutit. Nativele sunt tentate de a da sfaturi tuturor, mai ales referitoare la probleme ce tin de justitie.

GEMENI

Sunteti in pericol sa pierdeti stima si prietenia unor persoane dragi. Ati devenit din ce in ce mai pretentios si considerati ca prin atitudinea dvs., puteti sa-i schimbati pe cei din jur. Sunt avantajati adolescentii prin atentia care se da talentelor native pe care le au. Se pot evidentia in situatii mai putin obisnuite si isi pot gasi protectori pentru intreaga viata. Cei maturi trebuie sa cedeze, sa renunte la o parte din autoritatea lor, pentru a se incadra armonios in anturaj (fara conflicte). Nativele sunt foarte altruiste, insa le si place sa detina controlul asupra vietii de zi cu zi.

RAC

Efectiv va “ambalati” in momentul in care vi se refuza aprobarea unor acte de care considerati ca aveti nevoie stringenta. Va ia gura pe dinainte si faceti declaratii lipsite de fond si forma (va cam balbaiti). La mijlocul intervalului, preferati sa nu mai actionati deloc, in parte din cauza rezultatelor anterioare, in parte din pricina reactiilor partenerului de cuplu. La sfarsitul intervalului, va gasiti o motivare oarecare pentru a reveni la comportamentul dvs. firesc. Nativele isi reproseaza ca nu au actionat la momentul potrivit pentru a-si exploata ideile financiare.



LEU

Prea putin sentimental si lipsit de complexe, nu luati in seama slabiciunile de care dau dovada partenerii dvs. Vi se pare ca treceti printr-un adevarat calvar cand trebuie sa suportati toate “vaicarelile” celor din anturaj. Asteptati intregul interval vesti din strainatate sau provincie si sunteti permanent nemultumit de amanarea unor finalizari care se refera indeosebi la locuinta. Totii prietenii dvs. sunt supusi unor riscuri care le depasesc rezistenta psihica. La sfarsitul intervalului, vi se cere imperativ sa va impacati cu dusmanii. Nativele care iau in seama contractele cu strainii vor avea succes nelimitat.

FECIOARA

Nu mai aveti timp sa observati ce se intampla in jurul dvs. Aveti posibilitatea sa schimbati lumea din jurul dv. si o faceti din plin. Le daruiti celor din jur calm si armonie, insa dvs. traiti intr-un stres continuu. Daca intervalul incepe printr-un marcaj deosebit la nivel profesional, se va incheia cu restructurari majore in situatia familiala, prin evenimente placute miercuri si neplacute in continuare. Agresivitatea manifestata de cei dragi vi se pare fara sens, mai ales ca nu aveti nici timp, nici putere sa o contracarati. Nativele nu au stare! Doresc sa faca o deplasare, o schimbare de noroc.

BALANTA

Intervalul este bun pentru oamenii politici, dar si pentru toti cei care lucreaza in mass media. Provocarile primite sunt benefice si au darul sa va scoata la lumina, sa deveniti mai cunoscuti. Onestitatea si moralitatea va asigura un loc intr-un cerc de persoane la care visati de mult. Exista o marginalizare care se manifesta asupra celor ce nu stiu sa raspunda la provocari. Starea de sanatate ridica probleme doar pentru cei care au depasit 65 de ani. In general, acesti nativi se implica in prea multe activitati si nu au cum sa faca fata. Pentru native, calatoriile sunt contraindicate, iar daca nu sunt suficient de atente, conflictele cu rudele si colegii pot deveni perene.

SCORPION

Capacitatea de adaptare va avantajeaza mai ales daca trebuie sa depasiti probleme sentimentale, aparent insurmontabile. Este necesar sa fiti atenti la toate “lectiile” de viata pe care le primiti prin intermediul unor parteneri. Veti modifica multe din optiunile dv. si veti fi mereu inaintea celor care ar trebui sa decida. Miercuri, apar solutii profesionale neasteptate, insa si crize reumatismale pentru cei care au depasit 50 de ani. Situatia sentimentala si familiala este schimbatoare, in functie de reactiile partenerului. Persoana iubita de native pleaca la drum lung, poate si peste hotare. La sfarsitul intervalului, aproape toate pun la cale aventuri.



SAGETATOR

Nu va vine sa credeti ca aproape toate evenimentele va avantajeaza, mai ales ca pana acum ati fost destul de stresat. Toate tipurile de discurs si toate manifestarile artistice evolueaza la cote inalte, de exceptie. Incepand de marti, vi se face dreptate in toate situatiile in care ati pierdut bani. Se rezolva si problemele “domestice”, inclusiv cele care tin de situatia dvs. locativa. Intregul interval este armonios si va scuteste de incarcatura malefica de pana acum. Abilitatea, creativitatea si diplomatia va scot din impas. Nativele, mai zgarcite decat au fost vreodata, fac eforturi sa-si achite datoriile acumulate.

CAPRICORN

Aveti nevoie de mai multa odihna si apelati la ajutor din partea familiei. Nimeni nu va ia in serios pentru ca sunt obisnuiti sa faceti totul singur si sa-i supliniti cu succes. Putina liniste si un strop de relaxare vor aparea la mijlocul intervalului, cand va aparea un contract promitator care va trezeste interesul si va da energie. Brusc existenta dvs. vi se va parea mai interesanta. Incapacitatea de a va face inteles atunci cand aveti nevoie de ajutor va reveni la sfarsitul intervalului. Pe native familia le sustine continuu si incearca sa le implice in activitati si mai lucrative.

VARSATOR

Compensati criticile pe care le faceti fara retinere prin compasiunea aratata fata de cei mai putin norocosi. Aveti unele interese pe care nu vreti sa le faceti publice, dar care ies la iveala pe neasteptate in circumstante incontrolabile. Totul este trait la intensitate maxima si beneficiati de sanse profesionale deosebite, mai ales daca lucrati in domenii artistice. Ascensiunea profesionala, ce parea sub semnul intrebarii acum doua luni, devine clara si stabila. Puneti la cale, de comun acord, coalitii perene. Nativele trec printr-o perioada sustinuta de creativitate si de schimbari de tot felul, chiar si a locuintei in care stau.

PESTI

Intrati cu foarte mare usurinta in conflict cu partenerul de viata ori cu ceilalti parteneri. Cauzele sunt diverse, insa se pare ca excesele pe care le faceti ii irita pe toti cei din anturaj. De marti, aflati informatii esentiale pentru obtinerea unor contracte salvatoare pentru bugetul dvs. La mijlocul intervalului, sunteti luat prin surprindere de reactia familiei la cererile dv. de rutina. Ajungeti la concluzia ca aveti doleante care sunt rupte de realitate si deveniti din ce in ce mai modest. Nativele energice nu tin cont de lipsa de fonduri si se apuca de zugravit, iar cele bogate cauta o casa mai mare.