Semnificatiile zilei de 10 noiembrie

Astazi, in România se sarbatoreste Ziua Artileriei, iar la nivel mondial este sarbatorita Ziua Internationala a Stiintei pentru Pace si Dezvoltare si Ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea Ziua Artileriei Române rememoreaza data de 10 noiembrie 1843 cand Gheorghe Bibescu, domnul Tarii Românesti, legifereaza constituirea Artileriei ca arma de sine statatoare.

Ulterior se mai infinteaza inca 3 baterii de artilerie: una pedestra in Moldova si doua in Tara Româneasca – una calareata si una pedestra. In decembrie 1860 este publicata “Legea organizarii puterii armate” potrivit careia in cadrul Armatei Române era cuprins si Corpul de Artilerie. In septembrie 1875 ia fiinta Inspectoratul Artileriei, la conducerea caruia a fost numit colonelul George Manu. Din 1949, o buna parte a armamentului de artilerie este inlocuit cu guri de foc avand caracteristici superioare. In 1961 au luat fiinta unitatile de rachete cu diferite destinatii.

In perioada 1956-1965, artileria este dotata cu armament nou – autotunuri si tunuri de generatie noua, aruncatoare de grenade antitanc si rachete antitanc dirijate. Ziua Internationala a Stiintei pentru Pace si Dezvoltare a fost desemata de UNESCO in anul 2001. Obiectivul principal este sublinierea rolului cercetarii in avansarea societatii, dar si a stiintei si tehnologiei ca temelie a dezvoltarii. Aceasta zi doreste sa trezeasca interesul tinerilor pentru stiinta si sa implice tinerii talentati in domeniul cercetarii si tehnologiei.

Un rol deosebit ii revine inovatiei, considerata drept forta motrice a cresterii economice in societatea moderna. Stiinta va fi esentiala pentru atingerea a numeroase dintre obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabila. Agenda 2030 a fost adoptata la 25 septembrie 2015 de catre ONU si stabileste un cadru global pentru eradicarea saraciei si realizarea dezvoltarii durabile pana in anul 2030, pe baza Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), adoptate in 2000.

In 1688 iese de sub tipar Biblia in limba româna.

In 1898 Biblioteca Academiei Române devene biblioteca publica pentru cercetatori.

In 1970 Marele Zid Chinezesc devene obiectiv turistic.

In 2000 Republica Federala Iugoslavia este admisa oficial in Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa(OSCE), din care fusese suspendata in 1992.

In 1483 se naste Martin Luther, pastor si doctor in teologie, parintele Bisericii Evanghelice-Luterane; in 1697, William Hogarth – pictor si gravor englez, precursorul caricaturii modern; in 1919, Mihail Kalașnikov – general rus, proiectant de arme de foc; in 1945, George Tărnea – poet roman, supranumit “poetul iubirii”, iar in 1965, Eddie Irvine – pilot irlandez de Formula 1.

In 1891 moare Arthur Rimbaud, poet francez, precursor al simbolismului; in 1982, Leonid Brejnev – politician rus si conducator al Uniunii Sovietice; in 2009, Gheorghe Dinică – actor român de teatru si film; in 2011, Andrei Igorov – canoist român, iar in 2015, Helmut Schmidt – fost cancelar federal al Germaniei.