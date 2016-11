Semnificatiile zilei de 9 noiembrie

Astazi este Ziua Internationala de Luptă Impotriva Rasismului si Antisemitismului. Dupa ce nazistii au ajuns la putere in Germania, in 1933, evreii au fost supusi unui tratament din ce in ce mai discriminatoriu, insotit de acte de violenta.

In 1938 peste 7.000 de vitrine ale magazinelor evreiesti din Germania si Austria au fost sparte de bande de nazisti si peste 200 de sinagogi au fost arse, eveniment ramas in istorie drept Kristallnacht – “Noaptea de Cristal”. Motivul folosit drept “motor” al acestei actiuni este moarea diplomatului nazist Ernst vom Rath, provocata de ranile gloantelor rezistentei luptatorilor evrei.

In acea noapte mai bine de 30.000 de evrei au fost trimisi in taberele de concentrare si peste 100 au fost ucisi. A fost prima situatie din istoria moderna in care violenta a fost indreptata pe scara larga si in mod deliberat impotriva evreilor intr-o tara vest-europeana. Aceasta zi se doreste a fi una de normalitate, care sa tinda a deveni obisnuinta: fara rasism sau discriminari de orice maniera.

La 8 octombrie 2009 a fost inaugurat, la Bucuresti, Memorialul Victimelor Holocaustului in România, un ansamblu ce cuprinde o incinta memoriala, doua instalatii cu pietre de mormant desacralizate din cimitirele din Odessa si București, precum si 5 sculpturi amplasate in jurul incintei centrale.

In 1376 se infiinteaza primele statute de breasla pastrate din Transilvania, care apartineau breslelor din Sibiu, Sighisoara, Sebes si Orastie.

In 1877 armata româna cucereste reduta otomana de la Rahova.

In 1961 România devine membra a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO).

In 1994 este descoperit elementul chimic darmstadtiu.

In 1818 se naste Ivan Turghenev, romancier, poet si dramaturg rus; in 1933, Lucian Pintilie – personalitate de marca in peisajul teatrului si cinematografiei românesti contemporane si regizor, iar in 1941, Tom Fogerty -, cantaăret-compozitor si chitarist american al formatiei Creedence Clearwater Revival.

In 1918 moare Guillaume Apollinaire, poet si scriitor francez; in 1970, Charles de Gaulle – general si politician francez, presedinte al Frantei ; in 1991, Yves Montand – actor francez, iar in 2012, Iurie Darie – actor român.