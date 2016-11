Semnificatiile zilei de 8 noiembrie

Astazi este Ziua Mondiala a Zonelor Urbane, sabatorita in peste 30 de tari din intreaga lume. A fost instituita in 1949, la initiativa profesorului Carlos Maria della Paolera, de la Universitatea din Buenos Aires.

Scopul acestei zile este de aduce in prim-plan problema urbanizarii si efectele ei asupra evolutiei durabile a societatii. Urbanizarea a aparut pe o anumita treapta din evolutia societatii si din acel moment nu a mai fost cale de intoarcere din expansiunea sa. Daca in urma cu 30 de ani existau doar doua metropole cu peste 10 milioane de locuitori (New York si Tokyo), astazi sunt peste 20 de astfel de aglomerari umane. Actualmente, omenirea asista neputincioasa la extinderea zonelor urbane, in detrimentul spatiilor verzi.

Fenomenul urbanizarii a produs o serie de inconveniente precum: poluarea atmosferica, poluarea fonica sau epuizarea resurselor naturale. Rezolvarea acestor probleme sta in concucrarea ideilor de respect fata de mediu si dezvoltarea durabila a societatii.

In 1793 este inaugurat Muzeul Luvru din Paris.

In 1874 se inaugureaza statuia lui Mihai Viteazu din București, in Piata Universitatii, primul monument de aceasta factura din Capitala.

In 1895 Wilhelm Conrad Röntgen, profesor la Universitatea din Würzburg, Germania, descopera razele electromagnetice, cunoscute sub numele de razele X sau razele Röntgen.

In 1985 este adoptata rezolutia privind Anul International al Tineretului de catre Adunarea Generala a ONU, rezolutie adoptata la initiativa României.

In 1994 se inaugureaza Complexul World Trade Center din Bucuresti.

In 1848 se naste Gottlob Frege, matematician si logician german, fondatorul logicii matematice; in 1857, Alexandru C. Cuza – profesor si om politic, membru al Academiei Române; in 1900, Margaret Mitchell – scriitoare americana; in 1916, Alexandru Dragomir, filosof român, iar in 1935, Alain Delon – actor francez.

In 1674 moare John Milton, poet englez; in 1953, Ivan Bunin – scriitor rus, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in1933; in 1998, Jean Marais – actor francez, iar in 2006, Iosif Conta – dirijor român.