Semnificatiile zilei de 7 noiembrie

In 1801 Alessandro Volta prezinta prima baterie electrica.

In 1917 se incheie Revolutia Bolsevica din Rusia, care duce la curmarea monarhiei din aceasta tara.

In 1996 NASA lanseaza sonda spatiala Mars Global Surveyor.

In 1996 se prabuseste, in Lagos, Nigeria, un avion Boeing 727, toti cei 143 de pasageri aflati la bord fiind declarati decedati.

In 2001 reincepe cursa regulata Concorde intre Paris / Londra si New York, dupa accidentul produs in anul 2000.

In 1867 se naste Marie Curie, chemist si fizician, laureata a Premiului Nobel pentru Fizica in 1903 si pentru Chimie in 1911; in 1879, Leon Trotsky – revoluționar rus; in 1913, Albert Camus – scriitor francez, laureat al Premiului Nobel pentru literatura in 1957; in 1940, Dorina Lazar – actrita româna de teatru si film; in 1943, Joni Mitchell – cantareata si textiera canadiana, iar in 1967, David Guetta – house-DJ si producator francez.

In 1979 moare Amedeo Nazzari, actor italian; in 1980, Steve McQueen – actor american; in 1983, Ion Jalea – sculptor român, membru al Academiei Române, iar in 2011, Joe Frazier – campion mondial american de box la categoria grea.