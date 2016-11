Horoscopul saptamanii 7-13 noiembrie 2016

BERBEC

Treceti printr-o perioada incarcata de dinamism si de schimbari la nivelul manierei de comunicare cu cei din anturaj. Problemele se vor rezolva marti prin schimburi de idei. Capacitatea dvs. de a lua atitudinea cea mai potrivita va salveaza miercuri de la excese periculoase. Sunt avantajati cei care stiu cum sa poarte negocieri, sa faca declaratii. Joi, apar impulsuri erotice de neinvins. Relatiile cu partenerii se dezvolta armonios si veti fi suplinit cu succes in momentele de slabiciune de vineri. Nativele au o saptamana linistita, lipsita de stres.

TAUR

Sunteti mai putin caracterizat de luciditate si mai mult de instincte. Aveti tendinta sa “explodati”, mai ales daca apar pagube financiare sau pierderi de imagine. Mancati prea mult si munciti peste program cu un fel de furie exuberanta. Va risipiti energia in activitati dezorganizate si le reprosati celor din anturaj ca nu va ajuta. La mijlocul intervalului, aveti senzatia ca vi se cuvine mai mult decat vi se da, ca sunteti neglijat de familie ori doar de persoana iubita. Vineri, apar vicii de procedura si sunteti fortat sa luati niste decizii neplacute. Nativele sunt in sfarsit multumite de nivelul castigurilor.

GEMENI

Sunt posibile erori prin evaluarea defectuoasa a unor situatii de natura profesionala. Veti fi mult mai sensibil si veti reactiona fara a mai rationa, in conditii in care deja ati renuntat la o parte dintre prieteni. Este necesar sa tineti cont de parerile celor din jur si sa nu uitati ca rudele dvs. au nevoie de ajutor. La mijlocul intervalului, toate relatiile sunt puse in pericol de atitudinea dvs. lipsita de modestie. Singurul sector care va insenineaza existenta este, in aceasta saptamana, cel sentimental. Nativele isi fac prea multe probleme pentru cei care fac parte din anturajul lor intim.



RAC

Exista o vulnerabilitate la declaratiile celor din jur, cu preponderenta a celor care v-au fost prieteni. Multe relatii s-au deteriorat deja si degeaba incercati sa le refaceti. Marti, aveti nevoie de o aprobare mai speciala pentru a va putea desfasura activitatile in continuare. Se fac pasi importanti intr-o serie de demersuri oficiale. La mijlocul intervalului, veti face ordine acasa si o reorganizare drastica la serviciu. Starea de nervozitate, de tensiune va disparea de abia in week-end. Nativele fac planuri peste planuri si nici unul nu le multumeste.



LEU

Primiti propuneri uimitoare si intrati in situatii inedite. Surprizele va dau viata peste cap si va imping sa luati decizii rapide. Nu trebuie sa va lasati cuprinsi de auto admiratie in momentele (foarte dese) in care sunteti laudat. Demnitatea dvs. are din nou spatiu de manifestare si va simtiti bine (unii se simt razbunati o data cu recuperarea unor drepturi). Sunt avantajati toti cei ce activeaza in domenii intelectuale, in cercetare etc. La sfarsitul intervalului, primiti invitatii la manifestari culturale. Nativele sunt preocupate in mod deosebit de schimbarea garderobei personale.

FECIOARA

Ii uimiti pe cei din anturajul amical, dar si familia, prin intuitie si amabilitate. Nu mai apelati la intermediari si preluati energic toate activitatile la care ati renuntat cu cateva luni in urma. Faceti declaratii foarte acide care se refera cu precadere la cei care prin activitatea lor au produs pagube ce v-au afectat bugetul personal. La mijlocul intervalului, relatiile parteneriale sunt cat de cat mai armonioase. Atentie la modul in care va deplasati (este necesar sa faceti revizia autoturismului). Nativele sunt din ce in ce mai orgolioase si mai pretentioase.

BALANTA

Vorbiti cu toti amicii, dati nenumarate telefoane, incercand sa ameliorati pagubele produse de un colaborator “nevinovat”. Sunteti pus la incercare la locul de munca prin atitudinea pe care o au partenerii dvs. traditionali. Vor exista momente in care nu veti sti efectiv cum sa reactionati. Relatiile sentimentale sunt furtunoase, lipsite de tandretea cu care sunteti obisnuit. La sfarsitul intervalului, rupeti cu traditia si surprindeti pe toata lumea prin originalitate si nevoia de independenta. Nativele au grija de familie prin metode cam prea originale.



SCORPION

Traversati un interval caracterizat de cumpatare si de plictiseala. Parca totul stagneaza si nimic din ceea ce doriti sa reinnoiti nu prinde viata. Se vor accentua starile de angoasa si de introvertire. Nu sunt excluse neintelegerile pentru sumele ce vi se cuvin si aparitia unor reactii mult sub nivelul civilizat. Sunt sustinuti de tranzitele astrale cei care activeaza in invatamant, inclusiv elevii si studentii. La mijlocul intervalului, veti fi fortat sa faceti multe drumuri pentru a va recupera banii promisi. Nativele considera ca sunt exploatate din toate punctele de vedere de partenerul lor sentimental.



SAGETATOR

Faceti in continuare atat de multe cheltuieli, incat este posibil sa va puneti in pericol situatia locativa. Va implicati in tot felul de activitati, singuri sau impreuna cu amicii, pentru a va imbunatati finantele, numai ca nu reusiti sa ajungeti la incasari. Sunteti categorici, prea sinceri si gata sa-i penalizati pe cei care v-au pus bete in roate. La mijlocul intervalului, reconsiderati planurile de viitor pe care le analizati tinand cont numai de eficienta. Celor tineri li se schimba mentalitatea. Nativele se implica in activitati care le consuma toata energia vitala.

CAPRICORN

Foarte curajos, energic si ambitios ca de obicei, nu tineti cont ca ati cam ramas singur. Estimarile dv. sunt exagerate si nu este exclus sa va lansati in proiecte care va depasesc pentru moment. Aceasta atitudine ii va surprinde pe toti ce va cunosc si v-au sustinut pana acum. Sunt deosebit de avantajati cei tineri care sunt intrebati daca vor sa participe la evenimente importante. Stabilitatea financiara da aripi tuturor, dar nu vor uita sa fie economii. Este necesar sa fiti mai atent pentru a nu va rani singur. Nativele vor sa se implice in activitatile persoanei iubite.



VARSATOR

Inca mai sunteti supus tirului barfelor celor din anturaj. Parca tot ceea ce intreprindeti se intampla in favoare altora. Sunteti nemultumit, parca stors de energie si de speranta. Banii apar in continuare, dar nu va mai ofera acea multumire ce va incurajeaza altruismul specific. Sunteti cuceritori totusi in public si va treziti ca apar noi investitori ori colaboratori. La mijlocul intervalului, sunteti sustinut de toti si scapati de complexe. Orice cerere va fi aprobata din start. Nativele intra, de buna voie, in incurcaturi sentimentale.

PESTI

Deveniti pe neasteptate mai tenace, dar si foarte duri si exemplari. Veti reusi sa va impuneti cu riscul de a avea mai multi dusmani. Va creati rivalitati in mod gratuit pe termen lung. Diplomatia este la cote maxime de abia la mijlocul intervalului. Din punct de vedere sentimental, puteti fi considerat un adevarat cuceritor. Nici sectorul financiar nu va dezamageste, cu toate ca va raman o parte de facturi neachitate. Apar contradictii si bariere pe care le depasiti cu ajutorul unor informatii secrete. Nativele cauta joburi noi, chiar daca sunt casnice de o viata.