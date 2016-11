Caravana Facultatii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Iaşi vine în județul Bacău!

Toamna aceasta, obiceiul devenit deja traditie, Caravana FEAA a Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, din cadrul Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, va fi prezenta si in acest an in perioada 14 – 25 noiembrie in 24 orase din Moldova.

Elevii claselor a XI-a si a XII-a din 76 de licee, vor avea oportunitatea de a participa la prezentarea programelor de studii, sustinuta de catre Departamentul Media al facultatii. Entuziasmati de interesul manifestat, Caravana Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor revine in Bacau, Moinesti, Onesti, Targu Ocna, Botosani, Dorohoi, Galati, Tecuci, Harlau, Iasi, Pascani, Targul Frumos, Piatra Neamt, Roman, Targu Neamt, Campulung Moldovenesc, Falticeni, Gura Humorului, Radauti, Suceava, Vatra Dornei, Barlad, Husi, Vaslui, Adjud si Focsani.

In a doua jumatate a lunii noiembrie, studenti insotiti de cadrele didactice ale facultatii vor informa intr-un mod intercativ elevii asupra: sistemului de admitere in cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, specializarile pentru care pot opta, oportunitatile de voluntariat din cadrul campusului, precum si informatii ce tin de posibilitătile de angajare.

Acest proiect isi propune sa ofere elevilor, parintilor si profesorilor de liceu o perspectivă realista asupra mediului academic economic. Aceasta este prima etapa a informarii elevilor cu privire la oferta educationala a facultatii, in etapa urmatoare elevii sunt invitati sa ne viziteze in cadrul proiectului Zilele Portilor Deschise.

In Bacau, Caravana FEAA va ajunge in perioada 14 – 25 noiembrie la Colegiul economic “Ion Ghica”, COLEGIUL NATIONAL “VASILE ALECSANDRI”, COLEGIUL NATIONAL “FERDINAND I”, COLEGIUL “MIHAI EMINESCU”, LICEUL TEORETIC “SPIRU HARET”, COLEGIUL NATIONAL “GRIGORE C. MOISIL”, COLEGIUL NATIONAL “D. CANTEMIR” si COLEGIUL NATIONAL “C. NEGRI”.

Pentru mai multe detalii despre traseul Caravanei puteti urmari pagina oficiala de facebook FEAA – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.