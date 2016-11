Semnificatiile zilei de 4 octombrie

In 1856 se infiinteaza Comisia Statelor alaturate Dunarii in prima Conferinta a Puterilor Europene ce a avut loc in Galati.

In 1862 este brevetata mitraliera de catre inventatorul american Richard Gatling.

In 1869 iese de sub tipar primul numar al binecunoscutei reviste stiintifice britanice “Nature” infiintata de Alexander Macmillan.

In 1873 este patentata, in America, coroana dentara din aur de catre John B. Beers si masina de taiat carne in felii, de catre Anthony Iske.

In 1879 James J. Ritty din Dayton, Ohio, patenteaza casa de marcat.

In 1890 se da in folosinta “City and South London Railway”, prima linie de metrou din lume si prima linie a metroului londonez, care dainuie si in prezent.

In 1922 este descoperit in Egipt mormantul lui Tutankamon de catre exploratorul englez Howard Carter.

In 1938 George Enescu termina “Suita a III-a”, “Sateasca”.

In 1872 se naste Barbu Stirbey, om politic roman, presedinte al Consiliului de Ministri; in 1900, Lucrețiu Pătrăscanu – jurist si om politic român, ministru al Justitiei in perioada 1944-1948; in 1902, Otto Bayer – chimist german; in 1923, Fredy Heineken – magnatul cunoscutei firme de bere olandeza, Heineken; in 1951, Traian Basescu – politician roman, fost presedinte al Romaniei, iar in 1972, Luis Figo – fotbalist portughez.

In 1854 moare Anton Pann, poet, compozitor de muzica religioasa și profesor de muzica român; in 1970, Tudor Musatescu – dramaturg si romancier român, iar in 1995, Ițhak Rabin – prim ministru al Israelului, laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 1994.