Semnificatiile zilei de 1 noiembrie

Astazi in România se sarbatoreste Ziua Nationala a Radioului, iar la nivel mondial, Ziua Internationala a Veganismului.

La 1 noiembrie 1928, ora 17:00, era difuzata “Alo, alo, aici Radio Bucuresti, România” – prima emisiune a serviciul public de radio al Societatii de Difuziune Radiotelefonica, astazi denumita Societatea Româna de Radiodifuziune – SRR, sau mai popular cunoscuta, Radio România. Radiofonia româneasca debuteaza in 1908 prin instalarea unui post de radiotelegrafie la Constanța, de Serviciului Maritim Român.

Intre 1925 – 1928, un grup de radioamatori, al carui initiator a fost Dragomir Hurmuzescu, militeaza pentru infiintarea postului national de radiodifuziune. Profesorul Hurmuzescu a creat, la sfarsitul anului 1924, Asociatia Prietenii Radiofoniei, in cadrul Institutului Electrotehnic, infiintat tot de el.

La 19 noiembrie 1925, ora 15:00, in cadrul expozitiei “Luna Bucurestilor”, a fost efectuata prima emisiune in limba româna cu un post de tip Levy de 50 de wați, efectuata de inginerul C. Cottescu, cu un program de divertisment. Anul 1929 aduce numeroase alte premiere: prima emisiune de teatru radiofonic, prima emisiune pentru copii, prima transmisiune directa de la Opera Româna sau, mai tarziu, de la Ateneul Român. In urmatorii ani se infiinteaza: Corul Radio – 1941, Corul de Copii Radio – 1945, Orchestra de Estrada Radio (actuala Orchestra de Camera) – 1947 si Orchestra Populara Radio – 1949.

Un alt an important marcat in istoria radioului românesc este 1933 cand Radiodifuziunea incepe “Programul de Dezvoltare a Retelei Nationale de Radiodifuziune”, prin retele regionale de posture de radio.

Ziua Internationala a Veganismului este marcata in 1994, la initiativa lui Louise Wallis, presedinta Societatii Vegane din Marea Britanie in acea perioada, la implinirea a 50 de ani de la infiintarea acestui ONG. Veganismul este o forma mai drastica a vegetarismului, excluzand tot ce ține de produsele animale.

Primele atestari documentare ale vegetarianismului vin din India si Grecia Antica, in sec. VI i.e.n. Aceasta dieta era corelata cu ideea non-violentei fata de animale si a fost promovata de grupuri religioase si filosofi. Vegetarianismul prinde din nou contur in Europa in perioada Renasterii, devenind o practica populara in secolele al XIX-lea și al XX-lea.

In 1847 este fondata prima Societate Vegetariana in Anglia. Ulterior Germania, Olanda si alte tari au urmat exemplul. Astfel, in 1908 apare Uniunea Vegetariana Internationala. In Vest, popularitatea vegetarianismului a crescut in secolul al XX-lea ca rezultat al interesului fata de nutritie, etica si, mai recent, economie si ecologie. Vegetarismul inregistreaza cea mai mare popularitate in India – aproximativ 70% (incluzand si lacto-vegetarienii), iar SUA se afla la polul opus cu 1 – 3 % adepti.

In 1512 este aratata pentru prima data publicului opera lui Michelangelo de pe plafonul Capelei Sixtine.

In 1834 este infiintata prima scoala de fete din România de catre Gheorghe Asachi.

In 1835 iese de sub tipar prima revista româneasca de teatru, “Gazeta Teatrului National”, condusa de Ion Heliade Radulescu.

In 1993 ia fiinta Uniunea Europeana, in urma Tratatului de la Maastricht.

In 1823 se naste Lascar Catargiu, om politic român, prim-ministru al Principatelor Unite si al Regatului României; in 1914, Sofia Cosma – pianista româna; in 1923, Titus Mocanu – estetician din România; in 1943, Salvatore Adamo – muzician belgian, compozitor si interpret; in 1962, Anthony Kiedis – cantaret american, membru al formatiei Red Hot Chili Peppers, iar in 1973, Aishwarya Rai – model si actrița indiana, Miss World 1994.

In 1918 moare Ionel Nicolae Romanescu, aviator român; in 1955, Dale Carnegie – autor American; in 1972, Ezra Pound – poet american, fondatorul imagismului, iar in 1989, Mihaela Runceanu – solista româna de muzica usoara.