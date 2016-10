Semnificatiile zilei de 31 octombrie

Astazi este Ziua Internationala a Marii Negre, stabilita in 1996, cu ocazia semnarii, de catre cele 6 tari riverane – Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia si Ucraina – a Planului Strategic de Actiune (PSA) pentru Marea Neagra.

Documentul contine cel mai complet set de strategii si masuri pentru salvarea si reabilitarea zonei. Situatia ecologica a Marii Negre s-a inrautatit in ultimii 35 de ani din cauza reziduurilor transportate de raurile din 17 tari, a pescuitului excesiv si a deversarilor necontrolate de produse petroliere.

Marea Neagra este o mare intercontinentala, orientata est-vest, intre Europa si Asia, cu o suprafata de 461.000 kmp si o adancime maxima de 2.211 m. Pe tarmul României se intinde pe o lungime de 245 km. Salinitatea sa este mult scazuta fata de salinitatea oceanica normala din cauza volumului mare de apa dulce curgatoare ce se varsa in ea. Marea Neagra este o importanta cale navigabila, ce leaga regiunile riverane cu Marea Mediterana si prin aceasta cu oceanul planetar, spre sud-vest cu Marea Marmara prin Stramtoarea Bosfor si cu Marea Egee din Mediterana prin Dardanele si in continuare cu Oceanul Pacific prin Gibraltar, iar spre nord-est cu Marea Azov prin Stramtoarea Kerci.

La nivel global astazi se serbeaza Halloween, o sarbatoare de origine celtica, raspandita in secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. Denumirea ii provine din limba engleza, de la expresia “All Hallows’ Even”, numele sarbatorii crestine a tuturor sfintilor, sarbatoare cu care Halloweenul a devenit asociat in tarile unde predomina crestinismul occidental. Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat, ce reprezinta “Lanterna lui Jack”.

Cu ocazia acestei sarbatori, copiii se mascheaza in vrajitori, mumii sau alte personaje haioase si colinda pe la case intreband „Trick or Treat?” (Pacaleala sau dulciuri?), in idea ca li se vor juca farse celor ce nu le vor da dulciuri. Cele mai cunoscute tari care sarbatoresc Halloween sunt Irlanda, SUA, Canada, Puerto Rico si Regatul Unit, iar ocazional in unele parti din Australia si Noua Zeelanda. In America de Nord si Canada isi mentine cel mai inalt nivel de popularitate, anual 65% dintre americani decorandu-si casele si birourile pentru Halloween.

In 1920 se promulga legea privind infiintarea scolilor românesti de studii superioare la Paris si Roma.

In 1956 aterizeaza primul avion la Polul Sud sub comanda contraamiralului american G.J.Dufek.

In 2003 este descoperita Planeta pitica Eris.

In 1795 se naste John Keats, poet britanic; in 1835, Adolf von Baeyer – chimist german, laureat Nobel pentru Chimie in 1905; in 1881 se naste Eugen Lovinescu, critic, istoric literar, prozator si dramaturg român; in 1920, Helmut Newton – fotograf german de moda; in 1936, Siminica – artist acrobat; in 1950, John Candy – comic si actor canadian, iar in 1963, Rob Schneider – actor american.

In 1768 moare Francesco Maria Veracini, violonist si compozitor italian; in 1918, Egon Schiele – pictor austriac; in 1984, Indira Gandhi – prim-ministru indian, iar in 1993, Federico Fellini – regizor italian.