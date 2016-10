Semnificatiile zilei de 27 octombrie

Astazi este Ziua Mondiala a Patrimoniului Audiovizual, adoptata de UNESCO, in 2005. Data aminteste de adoptarea, in 1980, a Recomandarii pentru salvgardarea si conservarea imaginilor in miscare, tot de catre UNESCO.

Primele inregistrari audio-video de la inceptul secolului XX – filme, programe de radio si de televiziune – sunt parte a patrimoniului cultural mondial. Aceasta zi vine in intampinarea mentinerii unei identitati culturale a omenirii. Aceasta zi ofera oportunitatea de a reflecta si actiona in sensul de a oferi generatiilor viitoare baza pentru ca ele sa inteleaga mai bine trecutul, originea anumitor evenimente si a unor stari de fapt.

In 1492 Cristofor Columb descopera Cuba.

In 1873 este inventata sarma ghimpata de catre Joseph F. Glidden, un fermier american.

In 1904 se da in folosinta prima linie a metroului din New York City, linie ce lega primaria orasului de cartierul Harlem.

In 1938 este inaugurata, la Targu Jiu, “Coloana fara sfarsit”, celebra sculptura a lui Constantin Brancusi.

In 1782 se naste Niccolò Paganini, compozitor si violonist italian; in 1858, Theodore Roosevelt – politician american, al 26-lea presedinte al Statelor Unite; in 1910, Jack Carson – actor american de origine canadiana; in 1924, Lucretia Ciobanu – interpreta de muzica populara; in 1946, Mihaela Mihai – cantareata româna; in 1952, Roberto Benigni – actor italian; in 1962, Teodora Mares – actrita româna de teatru si film, iar in 1989, Marilena Burghel – handbalista româna.

In 1985 moare Alice Botez, prozatoare româna; in 1999, Rafael Alberti – poet spaniel, iar in 2015, Mitzura Arghezi – actrita româna.