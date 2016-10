Legea care elimina 102 taxe nefiscale, votata in unanimitate de Camera Deputatilor

Proiectul de lege al sefului PSD Liviu Dragneaa de eliminare a 102 taxe nefiscale a fost votat marti in unanimitate de Camera Deputatilor, cu tot cu eliminarea taxelor pentru radioul public si televiziunea publica. Dragnea a cerut in plenul Camerei Deputatilor sa se pastreze pana la urma aceasta prevedere din proiectul sau de lege, dupa ce luni comisia de buget votase in unanimitate ca aceasta taxa sa ramana in vigoare. Proiectul lui Dragnea a fost vota cu 225 voturi “pentru” si niciun vot “impotriva”, desi, in ceea ce priveste taxa radio-TV, liberalii s-au declarat impotriva.



Comisia de buget-finante a Camerei Deputatilor a avizat favorabil, luni, cu numai o abtinere, proiectul de lege initiat de liderul PSD, Liviu Dragnea, care prevede eliminarea unor taxe nefiscale, membrii comisiei stabilind, insa, ca taxa radio-tv sa ramana in vigoare.

Marti dimineata insa, la dezbaterea proiectului de lege, Dragnea a luat cuvantul si a criticat reactia celor doua institutii la propunerea sa de eliminare a taxelor, apoi cerut o pauza de consultari pentru a se discuta mentinerea acestei prevederi in proiectul de lege.

Intre taxele care vor fi eliminate se afla timbrul de mediu pentru autovehicule, taxe la Registrul Comertului, taxe consulare si de cetatenie, taxe pentru cazierul fiscal, taxa suplimentara pentru eliberarea pasaportului temporar, taxa pentru pierderea sau modificarea actelor, taxe extrajudiciare de timbru, taxa pentru permisele de pescuit recreativ sau sportiv, taxa pentru serviciile prestate de MAI pentru public, tarifele percepute de Casa Nationala de Pensii.