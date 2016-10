Shania Twain la 51 de ani

Shania Twain a iesit in public dupa o lunga perioada de absenta, pentru a-si ridica un premiu in cadrul unei cunoscute gale de acest tip.

Artista a facut furori in anii 90 cu hituri precum “You’re Still The One” sau “Man, I Feel Like a Woman”, lansand multe albume de muzica country pentru care a fost premiata ani la rand.

Unul dintre acestea este, si azi, printre cele mai vandute albume din istoria muzicii. Shania Twain a fost, insa, in ultimii ani, o prezenta discreta in ceea ce priveste aparitiile publice.

Zilele trecute, insa, artista a iesit in public din nou pentru a participa la o cunoscuta gala de premii unde a fost onorata cu un trofeu. Iata cum arata artista la varsta de 51 de ani si cum a fost admirata la evenimentul desfasurat in Nashville.

Sursa: http://www.agentiadepresamondena.com