Beneficii si remedii ale utilizarii catinei

Catina este unul dintre remediile naturale usor accesibile si foarte populare in intreaga lume. Pe langa medicamentele create in laborator, in ultimii ani, a crescut popularitatea tratamentelor homeopate care si-au demonstrat eficacitatea in combaterea si prevenirea anumitor boli sau carente.

Treptat cat mai multe persoane se reorienteza spre medicina naturista si remediii pe baza de plante, iar medicamentele de sinteza nu mai detin acelasi procent mare pe piata tratamentelor.

Plantele medicinale ajuta la prevenirea bolilor, carentelor si trateaza treptat si in profunzime, nu doar eliminand anumite efecte sau simptome. Utilizarea lor nu are contraindicatii si sunt asimilate mai usor de catre organism fara a avea efecte secundare sau a ataca tesutul gastric sau hepatic. Catina este una dintre acele plante aflate la indemana tuturor, a caror efecte sunt prea putin cunoscute. Aceast remediu face parte din plantele minune care au multe beneficii secrete despre care veti afla dupa o cercetare amanuntita a propritatilor acestora.

Catina este la baza un fruct de padure care se gaseste in cantitati mari in estul Asiei desi creste si la noi in tara. Beneficiile pe care le are consumul de catina asupra sanatatii si pielii sunt cunoscute de peste 1000 de ani, fiind untilizata in medicina naturista si medicina straveche sub nume diferite precum „uleiul vietii” sau „medicament divin”. Legendele vorbesc despre utilizarea acestei plante magice inca de pe vremea Greciei antice si fiind mentionata si in legendele Olimpului.

Catina apare in cronicile despre Genghis Khan si armatele sale, care se hraneau cu catina pentru a rezista razboaielor si migrarii. In epoca moderna un bun exemplu de utilizare a catinei il prezinta Rusii a caror cosmonauti au folosit aceasta planta ca nutritie cat timp erau in misiune in spatiu pentru a se proteja de radiatii. Insa, pe langa aceste legende, avem nevoie de motive reale pentru a integra catina in alimentatia noastra. In prezent sunt multe studii stiintifice despre aceasta planta, i se cunoaste structura, compoztia chimica, valorile nutritionale si beneficiile asupra sanatatii.

La fel ca spirulina, catina contine aportul de vitamine, minerale, proteine si fibre de care are nevoie corpul uman pentru a supravietui. Daca este sa enumeram doar cativa dintre nutrientii pe care ii contine, putem mentiona antioxidanti precum SOD, cel mai puternic antioxidant, toate vitaminele si mineralele de care are nevoie corpul uman pentru a functiona normal, peste 190 de fitonutrienti si uleiuri esentiale precum omega 3, 6, 9 si omega 7 care este foarte rar gasit in compusi.



Pana nu demult, catina era folosita doar de cunoscatori dar dupa ce a inceput sa apara in reclame si emisiuni TV popularitatea acesteia a inceput sa creasca semnificativ, iar in prezent, cat mai multi oameni utilizeaza catina ca tratament sau supliment alimentar.

Cresterea in popularitate a motivat multe companii sa studieze planta si sa se specializeze in produse si extracte pe baza acesteia iar alte companii au adoptat catina ca produs adiacent doar pentru a fi in trend si pentru a incasa vanzari in plus. Din aceasta cauza, acum avem pe piata multe produse pe baza de catina dar unele dintre ele nu sunt de calitate. Goana dupa succes a scos pe piata multe produse care nu pastreaza beneficiile platei in sine. Pentru a cumpara produse bune pe baza de catina trebuie sa fiti atenti la compozitia lor si beneficiile pe care le mentioneaza.

Fiind un medicament utilizat inca din antichitate, catina are multiple beneficii de aceea unii o utilizeaza pentru diferite afectiune sau carente. De exemplu, daca aveti probleme de piele sau rani puteti utiliza ulei de catina, daca doriti sa va protejati pielea si tesuturile impotriva imbatranirii, catina este un foarte bun atioxidant. Aceasta planta este folosita ca un tratament general atat pentru afectiuni interne cat si pentru afectiuni externe. Desi este renumita pentru continutul sau bogat de vitamine si minerale, catina a devenit cunoscuta ca antioxidant si multe femei utilizeaza catina ca agent de anti-imbatranire. De exemplu, in Statele Unite tratamentele importriva imbatranirii pielii pe baza de catina sunt foarte populare. Acest fruct contine un acid gras foarte rar care se regaseste in piele si anume Omega 7.

Acest acid gras asigura o piele elastica si un par sanatos. De aceea multe din produsele cosmetice au inceput sa adauge catina in compozitia lor pentru a avea o eficacitate crescuta. Catina are o compozitie care ajuta la tratarea si la prevenirea multor boli. Structura chimica a acestei plante poate ajuta la stabilirea unui echilibru in organism indiferent de varsta sau de afectiunile persoanei. Pentru a scoate in evidenta beneficiile si remediile utilizarii cateinei, vom enumera cateva afectiune pe care le poate trata: boli cardio, probleme ale aparatul digestiv si ficatului, inflamatii, probleme are pielii, lupta impotriva radiatiilor, bun antioxidant, creaste imunitatea organismului, sporeste recuperarea dupa interventii chirurgicale, repara arsurile provocate de soare, ajuta la pierderea in greutate fiind un supliment alimentar necesar in timpul dietelor pentru a mentine echilibrul substantelor in organism si ajuta la imbunatatirea vederii.

Cum alegem produsele pe baza de catina

Avand in vedere ca majoritatea produselor de infrumusetare sau anti-imbatranire contin catina; si luand in condiderare faptul ca acest remediu naturist este utilizat in diferite forme, cantitati si calitati este destul de greu sa ne informam asupra produselor doar printr-o cautare pe Internet. Putem fi siguri ca un produs contine catina sau extract de catina daca are un certificat de autenticitate prin care demonstreaza ca are in compozittie ulei natural de catina. O alta modalitate de administrare este adaugarea de ulei de catina in produsele de ingriire a pielii pentru a fi siguri ca utilizati un produs de calitate cu eficacitate maxima.

Uleiul de catina poate fi aplicat direct pe zonele inflamate ale pieleii sau zone afectate de rozacee sau chiar aplicat pe gingiile inflamate pentru a le calma.

Catina este distribuita in diverse forme: ca ulei, capsule, pudra, ceai, frunze, fruct uscat sau extract. Ce trebuie sa luati in considerare cand achizitionati produsele pe baza de catina este faptul ca acidul gras omega 7 nu se regaseste in cazul pudrei sau in forma uscata, astfel luand un supliment fara omega 7 pierdeti fix factorul benefic al acestui remediu naturist. Cel mai indicat este sa consumati fructul proaspat sau ulei de catina pentru a-i pastra toate proprietatile.

Care este forma fructului perfecta pentru mine?

Cum ne dam seama care este tipul de extract de care avem nevoie in functie de carente sau afectiuni? Fructul de catina in starea naturala este cel mai bun si sanatos, acesta contine omega 7 un acid gras rar care aduce majoritatea beneficiilor. Pe langa acest compus, fructele proaspete contin si substante anti-inflamatorii care protejeaza si ajuta pielea sa se regenereze. Samanta de catina are omega 3,6, 9 si o mixtura de acizi grasi esentiali care ajuta la imbunatatirea functiilor viscerale. Pe langa omega 3, 6 si 9 semintele contin si un continut crescut de vitamina A si E care mentin funtiile normale ale organismului si pe care nu le asimilam in mod normal din ratia zilnica de mancare.

Daca doriti sa aveti toate beneficiile puteti utiliza atat uleiul cat si semintele de catina pentru a luat tot ce este mai bun din planta. Daca vreti sa diferentiati produsele in functie de remediile pe care le ofera, atunci trebuie sa stiti ca uleiul de catina este propice pentru piele iar uleiul din semintele de catina ajuta la buna functionare a organelor interne.

Exista mai multe tipuri de catina, acestea variaza atat in culoare cat si in compozitie. Majoritatea dintre noi stim doar un tip de catina care a fost mai mult promovat in respectiva regiune, insa exista cateva zeci de tipuri de catina care cresc in Europa si in Asia. Compozitia acesteia variaza in nutrienti si in aportul de vitamina C si acizi grasi. Sunt 7 specii mai cunoscute si utilizate pe o scara larga la nivel international. Acestea provin din China, o tara care produce majoritatea cantitatii de catina. Desi China detine majoritatea productie de catina, acest medicament minune creste si in Europa, in Siberia si in Canada. Catina a fost utilizata in trecut pentru a ajuta pamantul impotriva eroziunii de sol. China avand un sol puternic erodat, a plantat cantitati mari de catina iar astazi a ajuns sa monopolizeze piata.

Insusi modul de culegere al catinei este complicat. Fiind un fruct de padure cu o membrana subtine, catina este greu de cules fara a se deteriora. Tulpina are tepi pentru a-si proteja fructele astfel culegatorii au dezvoltat o modalitate de a recolta catina in cantitati industriale. Mai intai taie crengile si apoi utilizeaza o masina pentru a scoate fructele de pe ele. Fructele sunt apoi curatate de praf si de impuritati prin periaj deoarece jeturile de apa ar dauna membranei lor subtiri. O data ce este recoltata, catina este separata in compusi prin utilizarea dioxidului de carbon. Cand semintele sau fructele sunt introduse in dioxid de carbon lichid atunce se produce separarea uleiurilor.

Daca doriti sa cultivati catina aveti posibilitatea de a avea aceasta planta medicinala in curtea dumneavoastra, insa este nevoie de multa atentie si munca. Catina se planteaza prin seminte sau butasi iar pe tot decursul dezvoltarii si al cresterii trebuie sa taiati ramurile in surplus pentru a pastra cele importante si centrale. Daca lasati arbustul de catina sa creasca nestingherit atunci va avea multe ramuri pline de spini care va vor impiedica sa recoltati bobitele fragile. Nu trebuie sa va faceti griji in legatura cu conditiile meteorologice sau diferentele de temperatura. Catina este rezistenta atat la temperaturi ridicate cat si la cele scazute. Ba mai mult, daca sunt temperaturi scazute cand recoltati bobitele, atunci va va fi mai usor.

Din multe puncte de vedere, catina este corelata direct cu omega 7 si orice produs pe baza de catina va contine acest compus. Ce trebuie sa stiti referitor la omega 7: este un acid gras rar cu proprietati unice iar catina este singura planta din lume care il contine in cantitati mari. Beneficiile si remediile catinei continua sa surprida mai ales pentru continutul sau nutritiv si prezenta in cantitati ridicate a acidului omega 7 . Acest compus este necesar pentru supravietuire, pentru regenerarea tesuturilor pentru buna functie a viscerelor si pentru aspectul sanatos al pielii.

Omega 7 are denumirea stiintifica de acid palmitoleic si se gaseste in putine alte surse vegetale sau animale in schimb este prezent in abundenta in catina. Acest acid se gaseste in componenta tesuturilor grase si a tegumentelor de aceea este utilizat in majoritatea produselor cosmetice care se ocupa de antioxidarea pielii si intinerirea tesuturilor. Pe langa rolul pe care il joaca in infrumusetare, omega 7 lupta impotriva inflamarii si ajuta la echilibrarea organismului de aceea multi pacienti care au gingii inflamate sau sufera de ulcer utilizeaza catina ca supliment alimentar. In anumite cazuri uleiul de catina se utilizeaza pe post de lubrifiant natural in cazul pacientilor care sufera de ochii uscati.

Desigur, omega 7 sau vitaminele B, A, C si E nu sunt singurii compusi care favorizeaza utilizarea acestei plante. Catina folosita ca intreg are mult mai multe beneficii secrete care ies la iveala pe parcursul utilizarii indelungate. Sinergia dintre compusii acesteia pot creea minuni in lupta impotriva acneei, rozaceei sau ca supliment in timpul sedintelor de chimioterapie.

Catina este utilizata sub forma de supliment alimentar in diverse moduri. De exemplu in Germania si Peninsula Scandinava catina este consumata sub forma de gemuri si dulceata pe cand in Mongolia, China si India din acest fruct se produce suc natural. Acest remediu natural si-a dovedid eficacitatea in tratamentul impotriva cancerului, gastritei, ulcerului, tusei, problemelor cu articulatiile si cele ale pielii.

Un studiu postat in Jurnalul Indian de cercetare medicala din 2009 a pus in evidenta efectele benefice pe care le are catina si compusul sau RH-3 care ajuta tesuturile sa se refaca, sa nu se oxideze si sa reziste mai mult in cadrul tratatmentelor de chimioterapie.

Persoanele care au probleme cu elasticitatea peretilor vaselor sangvine, cardiacii sau persoanele cu un procent crescut de colestelor pot utiliza acest fruct pentru a-si imbunatati statea generala a organismului si pentru a-si aduce functiile inimii la o stare normala. Un alt studiu realizat in laborator in 2011 a evidentiat efectele benefice ale catinei asupra dietelor si persoanelor supraponderale.

Doi subiecti care au consumat aceeasi dieta dar unuia i s-a administrat catina si altuia nu, au prezentat rezultate vizibil diferite. Subiectul care a folosit catina pe post de supliment nutritiv a reusit sa slabeasca mai multe Kg, fata de cel care a tinut dieta fara acest supliment.

Pe langa multitudinea de efecte pozitive pe care le are asupra corpului si organelor interne, catina trebuie consumata responsabil. S-a demonstrat ca abuzul de aces medicament natural poate cauza hemoragii, scaderea tensiunii si a glicemiei. De aceea trebuie folosita cu grija de catre persoanele cu aritmie, cei care deja administreaza tratament de reglare a tensiunii, persoanele care iau medicatie impotriva cancerului sau impotriva cerozei hepatice si pacientii care sufera de sindromul imunodeficientei.

