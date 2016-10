Semnificatiile zilei de 22 octombrie

In 1797 francezul André-Jacques Garnerin efectueaza in premiera mondiala o saritura cu parașuta dintr-un balon.

In 1883 are loc inaugurarea Operei Metropolitan din New York City, unul dintre centrele culturii muzicale mondiale, cu opera “Faust”, a compozitorului francez Charles Gounod.

In 1895 deraiaza un tren in gara Montparnasse din Paris, acesta depaseste capatul liniei, patrunde 30 m pe peron si iese prin fatada garii.

In 1911 apare primul numar al revistei literare, artistice si sociale “Flacăra”, sub directia lui Constantin Banu.

In 1964 Jean-Paul Sartre refuza Premiul Nobel pentru Literatura, deoarece, declara el, nu isi dorea sa fie „transformat” de acest premiu.

In 1974 se inaugureaza Centrul National de Fizica București.

In 1811 se naste Franz Liszt, compozitor si pianist maghiar; in 1846, Dimitrie Brândză – medic, naturalist si botanist român, membru al Academiei Române si fondator al Gradinii Botanice din Bucuresti;in 1966, Aglae Pruteanu – actrita româna; in 1919, Doris Lessing – scriitoare engleza, laureata a premiului Nobel pentru Literatura in 2007, iar in 1968, Shaggy – cantaret jamaicano-american de reggae.

In 1882 moare Ion Andreescu, pictor român, membru post-mortem al Academiei Române; in 1906, Paul Cézanne, pictor francez, iar in 1985, Viorica Ursuleac – soprana româna, iar in 2008, Nicolae Boșcaiu – biolog român, membru al Academiei Române.