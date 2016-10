Semnificatiile zilei de 21 octombrie

In 1520 Ferdinand Magellan descopera stramtoarea care-i va purta numele.

In 1754 se inaugureaza, la Blaj, primele scoli ce vor constitui nucleul viitorului seminar si gimnaziu, moment din care Blajul va deveni centrul invatamantului românesc din Transilvania.

In 1871 ia fiinta Societatea Filarmonica din Timisoara.

In 1879 Thomas Alva Edison demonstreaza cu succes obtinerea primului bec electric durabil si practic din punct de vedere comercial.

In 1915 compania americana de telefonie si telegrafie realizeaza primul discurs direct transatlantic din Arlington (Virginia), cu destinatia Paris, transmis prin sistemul de radio-telefonie.

In 1945 femeile din Franta isi castiga dreptul la vot.

In 1999 iese de sub tipar primul numar al revistei Playboy in România.

In 1790 se naste Alphonse de Lamartine, poet francez, orator si om de stat; in 1833, Alfred Nobel – chimist si industrias suedez, inventatorul dinamitei si fondatorul Premiului Nobel; in 1940, Dumitru Tinu – ziarist român; in 1974, Costel Busuioc – tenor român, iar in 1976, Lavinia Milosovici – gimnasta româna de etnie sarba, multimpla campioana mondiala, actualmente antrenor.

In 1556 moare Pietro Aretino, scriitor din Arezzo; in 1915, Virgil Onițiu – scriitor si publicist român, membru al Academiei Române; in 1980, Pamfil Seicaru, ziarist și prozator român, iar in 1984, François Truffaut – regizor francez, unul din initiatorii miscarii denumite la Nouvelle Vague (Noul Val).