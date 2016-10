Brânduşa de toamnă alină reumatismul

Planta, cunoscută sub denumirea ştiinţifică de Colchicum autumnale, conţine alcaloizi, ulei gras, fito­sterol, zaharoză şi tanin. De asemenea, florile, bulbii şi frunzele brânduşei de toamnă conţin colchicină, o substanţă foarte toxică, însă eficientă în tratarea mai multor boli.

Remediile se pot adminsitra atât intern, sub formă de decoct, ceai sau tinctură, dar şi extern, sub formă de cataplasme. Tratamentul se face numai la recomandarea unui medic, respectând dozele indicate.

Calmează atacurile de gută

Proprietăţile terapeutice ale brânduşei de toamnă şi-au dovedit eficienţa în cazul bolnavilor de gută datorită colchicinei, substanţă care calmează crizele. Guta este o afecţiune cauzată de excesul de acid uric din organism. Colchicina are efect diuretic, ajutând la eliminarea acidului uric, cât şi la calmarea durerilor. Este recomandată o cură cu tinctură de brânduşă de toamnă, medicul fitoterapeut fiind cel care recomandă cantităţile zilnice şi durata tratamentului. De asemenea, colchicina previne cancerul şi ajută la eliminarea paraziţilor intestinali.

Datorită proprietăţilor calmante şi antiinflamatoare, planta mai poate fi utilizată şi pentru vindecarea pneumoniei şi a ascitei (acumulare de lichid în abdomen cauzată în special de ciroză).

De ajutor celor cu psoriazis

Şi psoriazisul poate fi ameliorat cu ajutorul acestei plante medicinale. Aplici pe locul afectat cataplasme sau un tifon înmuiat în decoct de brânduşă de toamnă. Planta are şi rol cicatrizant, de aceea poate fi folosită pentru a grăbi vindecarea rănilor. Are şi efect antiseptic, ceea ce înseamnă că previne apariţia infecţiilor.

Atenţie!

Folosirea în exces a remediilor obţinute din brânduşă de toamnă poate duce la apariţia de vărsături, diaree, crampe abdominale, scăderea tensiunii arteriale, convulsii, paralizii. De aceea este foarte important să respecţi dozele recomandate de medic.

Sfatul Click!Sănătate

Remediile pe bază de brânduşă de toamnă sunt contraindicate vârstnicilor, femeilor însărcinate şi persoanelor care suferă de insuficienţă renală şi hepatică gravă.

Medicii fitoterapeuţi recomandă achiziţionarea preparatelor obţinute din brânduşă de toamnă numai de la magazinele cu produse naturiste, din surse sigure şi verificate.

Sursa: www.clicksanatate.ro