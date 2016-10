RCS & RDS creste viteza de upload pana la 500 Mbps si reduce tarifele la serviciile de internet Digi Net Fiberlink

Incepand de vineri, 21 octombrie, RCS & RDS creste vitezele de upload la serviciul de internet Digi Net Fiberlink 300, 500 si 1000 si reduce tarifele abonamentelor. Vitezele de upload disponibile la pachetul Digi Net Fiberlink 300 sunt de pana la 150 Mbps, pentru Digi Net Fiberlink 500 de pana la 250 Mbps si pentru Digi Net Fiberlink 1000 de pana la 500 Mbps si se aplica clientilor noi si existenti.

In acelasi timp, compania reduce cu peste 10% tarifele serviciului de internet Digi Net atat pentru clientii noi care contacteaza acum unul dintre abonamentele Digi Net Fiberlink 500 sau Digi Net Fiberlink 1000, dar si pentru clientii existenti daca solicita schimbarea tipului de abonament sau isi prelungesc contractul existent.

Astfel, clientii noi vor plati pentru pachetul Digi Net Fiberlink 500 doar 34 lei/luna (TVA inclus) de la 39 lei (TVA inclus) si pentru Digi Net Fiberlink 1000 doar 39 lei/luna (TVA inclus) de la 45 lei/luna (TVA inclus).

“Dezvoltarea infrastructurii si investitiile in tehnologii noi au reprezentat intotdeauna o prioritate pentru a oferi servicii adaptate cerintelor clientilor nostri si de a da valoare pentru pretul platit. Clientii aleg compania RCS & RDS ca furnizor de servicii de internet pentru calitatea si performanta serviciilor, pentru flexibilitatea pe care o oferim in personalizarea pachetelor, pentru acoperire, precum si pentru deschiderea pe care o avem de a extinde serviciile pornind de la cerintele generate de evolutia rapida a pietei. Noile preturi pentru serviciile Digi Net Fiberlink 500 si 1000 sunt de acum mai accesibile pentru toate categoriile de consumatori.” spune Valentin Popoviciu, Vicepresedinte RCS & RDS.

De asemenea, clientii Digi Net Fiberlink 300, 500 si 1000 care isi activeaza contul Digi Play – serviciul de video la cerere – pana la 31 decembrie 2016, pot urmari, pana la 31 iulie 2017, fara niciun cost suplimentar la abonament, continutul variat de filme, concerte si animatii disponibil online. In plus, in functie de tipul de abonament ales, clientii vor avea acces fara costuri suplimentare in Digi Storage, serviciul de stocare, partajare si organizare a datelor personale in cloud.

Tip serviciu Viteza de pana la: Spatiu de stocare

Digi Storage inclus Tarif lunar (TVA inclus) Download Upload Digi Net Fiberlink 300 300 Mbps 150 Mbps – 28 Lei Digi Net Fiberlink 500 500 Mbps 250 Mbps 20 GB 34 Lei Digi Net Fiberlink 1000 1000 Mbps 500 Mbps 50 GB 39 Lei

RCS & RDS a finalizat la sfarsitul anului trecut proiectul de modernizare a retelei nationale si internationale prin trecerea de la multiplu de 10Gbps la capacitati multiplu de 100Gbps, capacitati care vor fi extinse si in acest an. Aceasta implementare a imbunatatit calitatea furnizarii serviciului de internet fix, a marit capacitatea retelei asigurand in acest fel o cresterea semnificativa a largimii de banda pentru a sustine serviciile ce solicita trafic intens si stabil pentru serviciile si aplicatiile de ultima generatie.

Conform Netograf.ro – aplicatia ANCOM pentru testarea si monitorizarea calitatii serviciului de internet fix, RCS & RDS se afla pe primul loc in topul operatorilor care furnizeaza servicii de internet fix din Romania, inregistrand cele mai mari viteze pentru acest serviciu.

Serviciile oferite de compania RCS & RDS pot fi comandate apeland 03XX. 400 4600, in orice magazin Digi sau Punct de prezenta RCS & RDS.