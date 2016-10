Semnificatiile zilei de 18 octombrie

Astazi este Ziua Europeana de Lupta Impotriva Traficului de Persoane, instituita de catre Comisia Europeana in anul 2007. Se urmareste, astfel, cresterea gradului de constientizare a populatiei asupra fenomenului traficului de persoane, care a dobandit, in ultimii ani, dimensiunile si parti­cularitatile unui fenomen social transnational, res­ponsabil pentru multe drame umane, pentru su­ferinte devastatoare pro­vocate victimelor, fie ele exploatate prin munca, sexual sau sub o alta forma.

In aceeasi masura, traficul de fiinte umane reprezinta un fenomen de criminalitate organizata care nu cunoaste granite, o infractiune grava prevazuta in legislatia celor mai multe tari, o grava incalcare a drepturilor omului.

In 1867 Alaska este preluata de sub tutela Rusiei de catre Statele Unite, moment marcat anual ca sarbatoare nationala – “Alaska Day”.

In 1878 Rusia ia sub stapanire totala Basarabia.

In 1881 se inaugureaza prima linie ferata construita de inginerii români pe ruta Buzau – Marasesti.

In 1918 se infiinteaza, la Iasi, Societatea Simfonica “George Enescu”.

In 1922 ia fiinta “The British Broadcasting Company, Ltd.”, care din 1927 se va numi “British Broadcasting Corporation” (BBC).

In 2006 cel mai inalt varf (6.403 metri) din masivul Himalayan – Tsartse – este escaladat in premiera mondiala de catre alpinistul român Ticu Lacatusu, varf botezat de atunci “Europa”.

In 1859 se naste Henri Bergson, filosof francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1927; in 1907, Mihail Sebastian – scriitor român; in 1956, Martina Navrátilová – jucatoare americana de tenis de origine ceha; in 1960, Jean-Claude Van Damme – actor Belgian, iar in 1967, Stefan Banica jr. – cantaret, actor si compozitor român.

In 1871 moare Charles Babbage, matematician englez, parinte al informaticii; in 1931, Thomas Alva Edison – inventator si cercetator american in domeniul electricitatii (becul cu filament), al telefoniei, al sistemului de transmisie multipla a telegramelor, al inregistrarii mecanice a sunetului (fonograful) si al cinematografiei – kinetoscopul; in 1984, Henri Michaux – poet, scriitor și pictor francez suprarealist, iar in 2009, Ion Cojar – regizor, actor si profesor român.