Horoscopul saptamanii 17-23 octombrie 2016

BERBEC

Cu un comportament labil, atat de schimbator ca nu mai sunt recunoscuti nici de rude, vor intra in conflict cu mai toata lumea. Leii vor fi singurii care le vor mai gasi scuze. Vor avea probleme in familie (vor fi sanctionati aspru). Din pacate, cel mai nefavorabil aspect va fi cel al sanatatii: vor aparea tot felul de dureri renale si nu sunt excluse nici problemele la coloana; se pot intoxica sau pot aparea noi alergii. Partenerul de viata ii va sustine, chiar daca sunt sensibili si totodata agresivi. Cele mai multe celibatare aleg pretendentii in functie de posibilitatile financiare ale acestora, iar familistele cheltuiesc banii pe care inca nu i-au primit.

TAUR

Ati luat o decizie importanta si aveti de gand sa nu marturisiti nimanui ce efecte dezastruoase va avea asupra unor rude foarte apropiate. Ciudateniile si “sensibilitatile” bizare apar si dispar fara nicio noima. Situatia financiara se va ameliora abia de miercuri, asa ca este bine sa faceti in continuare economii. Pentru toti nativii, dar mai ales pentru femei, ziua de duminica este norocoasa, mai ales daca au incredere in alti Tauri. Ati fost indragostit destul de mult timp, dar acum, preferati putina liniste! Toate nativele sunt blocate, in sensul unor obstacole ce le impiedica sa faca deplasarile dorite.

GEMENI

Pesimism si iritare, din cauza problemelor pe care le-ati avut din cauza unor accidente stupide. Chiar daca ati depasit intervalul periculos, sunteti inca predispus la accidentari de diverse feluri. Reveniti la idei pe care le-ati mai exploatat si pana acum, fara vreun succes deosebit, doar pentru a va mai gasi ceva de lucru. Daca va vizitati rudele, este posibil sa mai intarziati doar pentru a fi departe de furnicarul de acasa. Este posibil sa va certati cu persoanele feminine din anturaj, pentru ca apoi aceleasi persoane sa va sustina zdravan financiar. Bani, la sfarsitul intervalului. Mai energice si foarte pragmatice, nativele se vor debarasa, fara regrete, de persoanele si activitatile ce le innegureaza existenta.



RAC

Scandalurile v-au obosit, dar descoperiti ca daca sunteti (sau pareti) indiferent este mai bine. Bune rezultate pentru toti oamenii de afaceri luni, marti si miercuri. La mijlocul intervalului, sunteti un model de eficienta si, chiar daca sunteti invidiat, continuati sa obtineti cu nonsalanta succese. Din pacate, nu dispuneti de suficienta rabdare pentru a va pastra morga aristocratica toata saptamana. Persoana iubita va paraseste pentru o scurta perioada de timp, dar va controleaza sistematic. Nativele sunt ocrotite de prietenele si de rudele lor, dar nu accepta decat o minima implicare.

LEU

Tinerii sunt in pericol de a nu se intelege nici cu cei maturi, nici cu cei de-o seama cu ei. Mare atentie la afirmatiile pe care le faceti, fara a le analiza in prealabil, si mai ales alegeti-va cu grija amicii cu care plecati in calatorie! Luni, gasiti solutii originale pentru problemele comune, dar nu le comunicati celor interesati. Sunteti decis sa le dati o lectie celorlalti si porniti o adevarata campanie impotriva adversarilor, care, daca este caracterizata de cuvinte violente, nu-si va atinge scopul. Munciti mult pentru bani multi. Celibatarele se decid pe neasteptate sa se casatoreasca, mai mult ca sa scape de cicaleala anturajului intim. Pentru toate, munca multa, bani pe masura.

FECIOARA

Sunteti in continuare obligat sa faceti cheltuieli mari din pricina unor drumuri ce va fac placere, dar de care v-ati fi putut lipsi. Sunteti incurajat toata saptamana de rudele mai tinere sa actionati pentru recuperarea unor drepturi si sa petreceti mai mult timp impreuna. Ambitia dv. nu cunoaste limite, iar optimismul si incapatanarea va indeamna ca pana la urma sa actionati in detrimentul propriilor interese. Atentie la excesele erotice, deoarece riscati ca de vineri sa uitati ce inseamna o relatie sexuala! Toate nativele muncesc cu spor, in sensul unor sanse financiare cumulate si recunosc ca le face placere activitatea desfasurata.



BALANTA

Pentru patroni, ziua de luni este extrem de norocoasa (primesc cadouri sau invitatii neasteptate de la prieteni). Oamenii politici trec prin tot felul de evenimente care ii deruteaza. Atat starea de sanatate, cat si relatiile cu cei din anturaj sunt la limita – este bine sa continuati sa tineti regim. Intalnirile amoroase sunt amanate, dar deja aveti altceva mai bun de facut (sau cel putin asta veti spune). Bani apar de miercuri, dar aveti datorii de achitat si oricum sunt prea putini. Este posibil ca la sfarsitul saptamanii sa plecati intr-o mica vacanta. Nativele au acelasi “traseu” ca nativii intregul interval.

SCORPION

Apar necazuri financiare si este de preferat sa nu cereti bani nimanui, mai ales daca aveti parteneri Balante, Tauri sau Gemeni. La sfarsitul saptamanii, asistati la evenimente prin care se vor afirma rudele mai tinere, pe care nu prea le suportati. Le reprosati rudelor apropiate ca nu va ajuta, dar uitati ca le-ati interzis sa se amestece in treburile dvs. In final, vi se pare ca sunteti inselat, ca toata lumea profita de dvs. si, ce este mai grav, descoperiti ca nu mai aveti cu cine sa vorbiti. Prieteni absenti. Nativele mamici isi rasfata in continuare exagerat progeniturile, sperand ca vor fi iubite mai mult.

SAGETATOR

Puteti sa recuperati o suma de bani de la datornicii mai vechi si sa faceti investitiile dorite, la inceputul intervalului. Daca va decideti sa fiti mai econom, este posibil sa fiti surprins de efectul benefic pe care il va inregistra acest aspect asupra persoanei iubite. Aveti o intuitie deosebita, iar daca incercati sa incepeti proiecte noi, veti pune baze viabile unor contracte deosebite. Aveti grija sa nu ii criticati pe colaboratorii (subalternii) mai tineri, deoarece succesul dvs. este legat de munca asidua a acestora. Celibatarele accepta sa fie protejate si cred cu naivitate ca situatia va ramane la fel si dupa ce se casatoresc.



CAPRICORN

Mult prea optimist, dar si foarte tacut, nu luati in seama calomniile ce vor da nastere unor scandaluri de proportii. Oamenii politici nascuti in aceasta zodie sunt in primejdie de a fi contestati sau supravegheati indeaproape. Trebuie ca din cand in cand sa le spuneti cateva cuvinte mai dure colegilor si colegelor, insa nu trebuie sa exagerati. Persoana iubita este preocupata de recuperarea unor sume de bani si incearca sa intre in gratiile altcuiva. Va simtiti frustrat si sunteti gata sa incepeti o cearta joi, daca nu cumva va aflati prea departe. Nativele aproape le egaleaza pe nativele din Taur, prin dorinta lor de afirmare si tendinta de a exploata orice sansa profesionala.



VARSATOR

Aveti mai multa grija de sanatatea dvs. in aceasta perioada, chiar daca pentru moment va simtiti bine! Femeile mai varstnice din familie va fac reprosuri neintemeiate, doar pentru ca vor sa va sicaneze. Copiii dvs. incearca sa mai scoata ceva bani de buzunar si nu iau in seama greutatile prin care treceti. Nu va pierdeti insa increderea, pentru ca, daca joi inca ii mai aveti pe toti impotriva, sambata va intalniti si va impacati. Duminica, va relaxati si faceti cam multe excese, ce va “ruineaza” starea de sanatate. Drumurile si optiunile le sunt deschise nativelor, insa exista o mica parte care isi pot permite sa faca deplasari lungi, foarte placute, in interes de serviciu.

PESTI

Altruismul, dar si ambitia dvs. sunt puse la grea incercare luni, din cauza tendintei prietenelor de a se ocupa de treburi care nu sunt ale lor. Sunteti invinuit ca ati devenit zgarciob si nerecunoscator. Rudele devin si ele invidioase. Nu ar fi de mirare ca miercuri sa fiti acuzat de egocentrism sau avaritie, insa nu veti lua in seama astfel de acuze atat timp cat va rezolvati problemele financiare stringente. Incepeti sa intelegeti comportamentul parintilor dv. cu intarziere si le apreciati eforturile de abia acum. Rudele apropiate ale nativelor incearca in zadar sa le impuna un program familial.