De ce e bine să ţii dieta cu efect antiinflamator

Devine din ce în ce mai clar faptul că inflamaţia cronică este cauza principală a multor boli grave – inclusiv bolile de inimă, mai multe tipuri de cancer şi a bolii Alzheimer. Atunci când inflamaţia persistă sau nu are un scop, agresează organismului şi poate da naştere la diverse boli.

Stresul, lipsa de exerciţiu, predispoziţia genetică şi expunerea la toxine (cum ar fi fumul de tutun pasiv), toate pot contribui la dezvoltarea bolilor. Învăţarea modalităţii în care alimentele specifice influenţează procesul inflamator este cea mai bună strategie pentru care a reduce pe termen lung riscurile de îmbolnăvire.

Dieta cu efect antiinflamator nu este o dietă în sensul popular – aceasta nu este concepută ca un program de pierdere în greutate (cu toate că oamenii pot pierde în greutate cu ajutorul ei) şi nici nu este un plan alimentar determinat pe o anumită perioadă limitată de timp. Mai degrabă acesta este modul de selectare şi de preparare a produselor alimentare antiinflamatoare pe baza cunoştinţelor ştiinţifice legate de modul în care acestea pot ajuta organismul să menţină o sănătate optimă. Această dietă antiinflamatoare naturală va furniza energie constantă şi vitamine, minerale, acizi graşi esenţiali si fitonutrienţi de protecţie.

Printre sfaturile generale se numără includerea cât mai multor alimente proaspete, când este posibil, minimizarea consumului de alimente procesate şi fast-food, consumul de fructe şi legume din abundenţă şi un aport caloric potrivit. Majoritatea adulţilor au nevoie să consume între 2.000 şi 3.000 de calorii pe zi, în funcţie de vîrstă, greutate, tip de activitate fizică. Distribuirea de calorii ar trebui să se producă astfel: 40 până la 50% din aportul caloric ar trebui luate din carbohidraţi, 30% din grăsimi şi între 20- 30% din proteine.

Dr. Andrew Weil (cel care a creat dieta) afirmă următoarele: “În urma unui regim antiinflamator se poate ajuta la contracararea inflamaţei cronice, care este o cauză principala a multor boli grave, inclusiv cele care devin mai frecvente odată cu înaintarea în vârstă. Este o modalitate de selectare şi de preparare a alimentelor bazate pe ştiinţă care poate ajuta oamenii să obţina şi să menţină o sănătate optimă pe parcursul vieţii lor.”

Exemplu de alimente antiiflamatoare, preferate pentru această dietă:

Fructe de pădure

Un studiu de la Ohio State University a descoperit faptul că zmeura neagră reduce incidenţa anumitor tipuri de cancer la animale cu 50%. O alegere exotică, nouă pe piaţa SUA, este sucul (nu uleiul) de boabe de cătină. Cunoscut sub numele său italian, olivello, aceasta este una din sursele naturale cele mai concentrate de vitamina C descoperite vreodată.

Codul negru

De asemenea, cunoscut şi sub numele de peşte untos, codul negru are chiar mai mulţi acizi graşi omega-3 decât somonul. Asemenea denumirii, are un gust untos care-l face pur şi simplu delicios.

Ghimbirul

Nu este doar un anti-inflamator, această rădăcină picantă este de asemenea un carminativ extraordinar (o substanţă care ajută la reducerea la formarea de gaze intestinale) , având şi agenţi anti-greaţă. O reţetă utilă: amestecaţi ghimbir ras cu lămâie şi apă şi consumaţi în fiecare dimineaţă.

Sursa: www.csid.ro