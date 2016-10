Semnificatiile zilei de 11 octombrie

Astazi este Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Durerii si Ziua Internationala a Tinerelor Fete.

Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Durerii a fost desemnata in 2004, la initiativa participantilor la Congresul de Oncologie desfasurat la Istanbul si a presedintelui Asociatiei Mondiale de Studiere a Durerii, Sir Michael Bount. Statistic, 50% din adulti sufera de o durere cronica la un moment dat. Cele mai raspandite dureri sunt: durerile lombare, artrita si migrenele.

Costurile financiare ale durerii cronice sunt, pentru societate, echivalente celor produse de cancer sau de bolile cardiovasculare. Durerea cronica este principal cauza a suferintei umane si cea mai mare consuatoare de resurse umane, medicale si financiare. Asociatia Internationala pentru Studiul Durerii a initiat o campanile de constientizare si crestere a gradului de interes al publicului si pacientilor cu privire la necesitatea tratarii durerii considerate adesea “normala” in cadrul diferitelor afectiuni si mai putin importanta in cazul bolilor grave, cum sunte cele maligne. De subliniat este faptul ca durerea nu este normala in nicio afectiune, ea trebuie sa fie un semn de alarma de fiecare data.

Ziua Internationala a Tinerelor Fete a fost marcata in 2012 de catre ONU. In fiecare an, 1,3 milioane de adolescenti mor ca rezultat al bolilor infectioase, sarcinilor si nasterilor premature, dar si al violentelor – in proportie de 10 procente. In 45% dintre aceste decese este vorba despre fete.

Adolescentele au dreptul la siguranta, educatie si sanatate, in timpul anilor de formare, dar si in etapa urmatoare, cea a maturizarii. In ultimii 15 ani, comunitatea globala a inregistrat progrese semnificative in imbunatatirea vietii fetelor in timpul copilariei timpurii, fiind mai putin expuse problemelor de sanatate si de nutritie decat au fost generatiile anterioare. In 1802 este brevetata parasuta de catre Jacques Garnerin.

In 1811 este pus in functiune primul vapor cu aburi, denumit “Juliana”.

In 1850 sunt puse bazele celei mai vechi universitati din Australia, la Sydney, cu un corp didactic format din trei profesori.

In 1866 Carol I este recunoscut de catre Poarta Otomana drept domn al Principatelor Unite.

In 1875 se naste Stefan Octavian Iosif, poet român; in 1929, Olga Tudorache – actrita româna de teatru si film; in 1938, Dan Pita – regizor si scenograf roman; in 1956, Catrinel Dumitrescu – actrita româna de teatru si film, iar I 1968, Claudiu Saftoiu – jurnalist român.

In 1889 moare James Prescott Joule, fizician britanic; in 1945, Scarlat Demetrescu – profesor si scriitor român; in 1963, Jean Cocteau – poet, scriitor, pictor, dramaturg si cineast francez, iar in 2011, Ion Diaconescu – om politic si activist anticomunist român.