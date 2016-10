Semnificatiile zilei de 10 octombrie

Astazi este Ziua Mondiala a Sanatatii Mintale, instituita in 1992, de catre Federatia Mondiala pentru Sanatate Mintala (FMSM). Tema anului 2015, “Demnitatea si sanatatea mintala”, a plecat de la faptul ca mii de oameni cu probleme de sanatate mintala din intreaga lume sunt lipsiti de drepturile omului, fiind, de cele mai multe ori, discriminati, stigmatizati, marginalizati si, de asemenea, supusi abuzurilor emotionale si fizice de catre comunitatea in care traiesc.

Tulburarile mintale afecteaza peste 10% din populatia lumii. Depresia netratata poate duce la probleme majore: abuz de droguri, acte de violenta, sinucideri etc. In Europa, problemele de sanatate mintala reprezinta aproape 20% din tabloul general al afectiunilor cronice, una din patru persoane prezentand la un moment dat in viata o astfel de problema. Actiunile organizate in aceasta zi urmaresc constientizarea, sensibilizarea si informarea populatiei pentru a putea ajuta aceste persoane.

In 1857 incepe constructia cladirii Universitatii din Bucuresti, dupa planurile arhitectului Alexandru Orascu.

In 1903 comania Bayer pune in vanzare aspirina, un medicament obtinut de un chimist bavarez, Felix Hoffman, pentru ameliorarea reumatismului tatalui sau in 1933 este inventat vinilul de catre Waldo L. Semon.

In 1964, Iolanda Balas si Mihaela Penes cuceresc medaliile de aur la cea de-a XVIII-a editie a Jocurilor Olimpice de Vara de la Tokyo, cand România obtine in total 11 medalii (2 aur, 4 argint, 5 bronz).

In 1999 este ridicata „Roata din Londra“, la acel moment cea mai mare roata din Europa.

In 1731 se naste Henry Cavendish, fizician si chimist, descoperitorul hidrogenului; in 1813, Giuseppe Verdi – compozitor italian; in 1841, Ion I. Câmpineanu – primul Guvernator al Bancii Nationale; in 1866, Nicolae Vermont – pictor roman; in 1924, Ed Wood – regizor de film american, iar in 1967, Laura Stoica – cantareata româna.

In 1914 moare Carol I al Romaniei; in 1985, Orson Welles – regizor american de film si teatru, scenarist si actor; in 2004, Christopher Reeve – actor, regizor si producator american, iar in 2013, Scott Carpenter – astronaut american.