Horoscopul saptamanii 10-16 octombrie 2016

BERBEC

Intervalul reprezinta o etapa in care se iau decizii importante. Nu trebuie sa va grabiti, pentru a nu avea surprize neplacute in sectorul profesional. Vorbiti mult, dar coerent si rezolvati rapid conflictele cu partenerii. Deplasarile lungi si scurte sunt din ce in ce mai numeroase si aproape ca nu mai stiti ce inseamna viata de familie. Se infiripa o aventura galanta cu o persoana pentru care pana acum nu ati avut decat sentimente de simpatie. La sfarsitul intervalului, tot munca. Cu toate ca nu le plac deloc noile sanse profesionale care apar, nativele se vor implica imediat, fara sa comenteze decat in familie.

TAUR

Apar suficiente “incercari” pe parcursul intregului interval, dar exista si un fel de voce interioara care va dirijeaza spre deciziile corecte. Optiunile pe care trebuie sa le luati sunt chiar imperative si nu aveti prea mult timp la dispozitie pentru a va impune opiniile. Pentru moment, nu prea intelegeti nimic din ceea ce vi se intampla, dar deja sambata sunteti cu lectia invatata si nimeni nu va mai poate pacali. Primiti cadouri costisitoare si va simtiti obligat. La sfarsitul intervalului, va rezervati timp pentru meditatie si relaxare. Nativele fac drumuri multe, unele chiar calatoresc peste hotare, insa isi doresc permanent altceva ori pe altcineva.

GEMENI

Senzualitatea dv. o ia razna si este posibil sa va implicati in aventuri pasagere fara a sta prea mult pe ganduri. Aveti impresia ca ati gasit partenerul perfect, dar nu este vorba decat de relatii amoroase excelente. Din punct de vedere profesional, va gasiti noi contracte absolut pe neasteptate si rezolvati astfel toate restantele financiare. Interval special, frumos, plin de vise si optimism. Tandrete si dorinta de realizari pozitive. Castigurile financiare sunt insa destul de modeste. Celibatarele isi ascund cu grija intentiile, pentru a nu fi “judecate” de cei dragi. Bugetul minim este “subventionat”.

RAC

Soarta se decide sa va rezerve lovituri prin care sa va dirijeze catre o anumita directie. Aveti un comportament navalnic si o energie fluctuanta. Starea de liniste va este straina. Speranta in mai bine va obliga sa actionati continuu, la toate nivelurile. Aveti incredere in propriile forte si va decideti usor sa acceptati sa faceti schimbari perpetue si multe drumuri. Va intalniti cu persoane sensibile, interesante, care va ofera inspiratie si sfaturi bune. La sfarsitul intervalului, deveniti mai modest decat este necesar. Cele mai multe familiste retraiesc povestea de dragoste a vietii lor, iar celibatarele au sansa de a intalni persoana mult visata.

LEU

Constrangerile exercitate asupra dv. va irita si sunteti gata sa lasati totul balta si sa actionati doar pe cont propriu. Apreciati miercuri cu mare grija activitatile care va plac, dar faceti greseli una dupa alta. Faceti declaratii publice care vor avea un ecou neplacut in anturaj. Problemele de sanatate se inmultesc de marti si va trebui sa incepeti noi tratamente. Conflictele parteneriale sunt la ordinea zilei si va saturati sa reprezentanti “altruistul” model. Va simtiti hartuit si lipsit de aparare. Aproape toate nativele traiesc povesti de iubire invidiate de anturaj si fac cheltuieli prea mari.



FECIOARA

Proiectele pe termen lung incep sa se puna in miscare si pot obtine un contract prin care sa rezolve problemele intregii familii. Toate planurile sunt facute pe termene foarte lungi, care depasesc durata medie de trei ani. Functionarii sunt mai putin norocosi, deoarece vor trebui sa dea unele examene. Acesti nativi nu se vor lasa intimidati de succesul celor din anturaj si vor lua pozitii critice, dar constructive. La sfarsitul intervalului, vor cere colaborarea partenerului pentru a putea pleca la drum lung la timp. Unele native pleaca peste hotare, altele de abia mai fac fata drumurilor cotidiene. Toate sunt prea altruiste si se lasa exploatate de prietene.

BALANTA

Iesiti usor din impas, fara sa apelati la rude sau prieteni. Onestitatea si cumpatarea va ajuta sa va impuneti in toate situatiile. Nu este totusi o perioada foarte agreabila din punct de vedere partenerial. Solidaritatii dv. nu i se raspunde in acelasi fel. Sunteti tradat de prieteni, sunteti pacalit de rude sau colaboratori. Se simt excelent singuri, muncind si facand planuri lipsite de realism. Aventurile dv. galante sunt descoperite de prieteni si criticate, apoi barfite in alte circumstante, in prezenta strainilor. Pentru prima data, dupa o perioada lunga de timp, aceste native isi vor pune problema economisirii resurselor financiare.

SCORPION

Este un interval rezervat informatiilor importante si a deciziilor. Nu intelegeti comportamentul partenerului de cuplu si puteti face greseli ireparabile. Miercuri, uitati sa mergeti la o sedinta, iar joi, sunteti in criza de timp si nu faceti cumparaturile de pe lista familiei. Este necesar sa fiti mai atenti, pentru a nu va supune unor accidentari doar aparent fara importanta. Sunteti invitat la spectacole si refuzati, fara sa va motivati atitudinea. La sfarsitul intervalului, vor aparea propuneri de separare. Este foarte posibil ca nativele sa intre in conflict cu partenerii de afaceri si cu cel de cuplu, pentru a-si impune optiunile.



SAGETATOR

Vi se face in sfarsit dreptate si sunteti multumit de deciziile care se reflecta in sectorul financiar. Stabiliti intalniri pentru negocieri la care renuntati din pura cumsecadenie. Moderatia va caracterizeaza toate deciziile. Acumulati experienta si va declarati multumit. Specializarea dv. se dovedeste de folos in circumstante mai putin credibile. Intervalul este interesant si nu se asociaza cu pericole majore. La sfarsitul intervalului, faceti multe pregatiri in vederea unei petreceri. Nativele nu sunt avare, impart profitul cu cei care au colaborat la obtinerea acestuia, dar sunt mult mai precaute.

CAPRICORN

Doriti sa fiti acceptat intr-un colectiv si aveti un noroc chior. Nu trebuie sa insistati si sa deveniti dezagreabil, pentru ca totul se va rezolva de la sine. Veti fi sponsorizat si va bucura aceasta situatie deoarece ati imprastiat tot ceea ce ati strans pana acum. Cei din anturaj va inteleg si va ajuta in continuare. Va aparea o relatie bazata pe schimburi profesionale si “rafinare”, o specializare in profesie. Aveti efectiv revelatii vineri. Sunt avantajati mai ales cei care activeaza in domeniul artistic. Originalitatea maxima manifestata le avantajeaza pe artiste (actrite, dansatoare, soliste), care obtin contracte avantajoase peste hotare.



VARSATOR

Cei care activeaza in arhitectura sau urbanism sunt avantajati clar de contractele care se ivesc in acest interval. Apar multi bani intr-un timp relativ scurt. Se vor schimba unele contracte, se vor primi alte functii. Chiar daca salariul ramane acelasi, castiga in prestanta si importanta sociala. Lipsa de comunicare este exclusa, dar femeile din acest semn zodiacal vor sa se separe de parteneri. Cei tineri primesc un preaviz, daca vor continua sa fie prea independenti. La sfarsitul intervalului, reechilibrare si probe in familie. Unele native se afirma in arhitectura, ginecologie si design, dar toate vor sa scape de partenerii care le streseaza.



PESTI

Vor sa fie mai severi si se dovedesc mai maleabili ca niciodata. Incepe o perioada in care relatiile amicale devin foarte importante, chiar daca este vorba doar de implicarea unor persoane din familie. Este bine sa bateti fierul cat e cald si sa obtineti ceea ce doriti de la colegi. Faceti in continuare multe drumuri scurte, fiind convins ca aveti nevoie de miscare (unii tin si o dieta alimentara drastica, cu speranta secreta de a reveni la silueta de anul trecut). La sfarsitul intervalului, primesc vesti din strainatate sau din provincie. Nativele muncesc mult, fac eforturi periculoase si apeleaza la “medicamente” pentru a mentine ritmul impus.