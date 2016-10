Semnificatiile zilei de 8 octombrie

In 1434 este datata prima atestare documentara cunoscuta despre Curtea domneasca din Iasi, din vremea lui Alexandru ce Bun.

In 1871 a izbucnit Marele Incendiu de la Chicago, care a tinut 2 zile, timp in care a distrus peste 17.500 de cladiri.

In 1878 isi face intrarea triumfala armata româna, victorioasa in Razboiul de Independenta, in Bucuresti, pe Podul Mogosoaiei, care de atunci poarta numele de Calea Victoriei.

In 1992 se deschide Centrul Cultural Român din Budapesta.

In 2009 Herta Müller, scriitoare si traducatoare germana de origine româna, primeste Premiul Nobel pentru Literatura.

In 1923 se naste Ion Voicu, violonist român; in 1949, Sigourney Weaver – actrita americana; in 1970, Matt Damon – actor, scenarist si producator American; in 1972, Terry Balsamo – chitarist american, membru al formatiilor Cold si Evanescence, iar in 1986, Adela Popescu – actrita si interpreta româna de muzica usoara.

In 1754 moare Henry Fielding, scriitor englez; in 1914, Dimitrie A. Sturdza-Miclausanu – istoric si politician român; In 2004, Jacques Derrida – filosof francez, iar in 2008, George Emil Palade – om de stiinta american de origine româna, laureat al premiului Nobel pentru Medicina in 1974.