Cartofii – proprietăţi şi valori nutriţionale

Cartoful este foarte versatil, el poate fi preparat prin diverse tehnici, fie copt, fiert sau prajit.

Cartoful a fost cultivat pentru prima data in anii 8.000 i.e.n., in Peru, si nu a ajuns in Europa decat in 1570, cand a inceput sa fie utilizat pentru hranirea animalelor domestice. De-a lungul timpului, cartoful nu a fost intrebuintat doar in gastronomie, ci si ca remediu impotriva unor boli, de catre incasi.

Nu departe de zilele noastre, cartoful a fost utilizat pentru curatenia in casa. Astazi, acest ingredient sta la baza unora dintre cele mai cunoscute preparate si se gaseste in peste 4.000 de soiuri diferite in lumea intreaga.

În sănătate

Cartoful are o „reputaţie” de ingredient nesănătos, însă nu este atât de rău precum cred unii oameni, dimpotrivă dacă este consumat corect aduce destule beneficii pentru alimentaţianoastră.

Acesta este o sursă foarte bună de vitamina B6, de antioxidanţi, care luptă împotriva radicalilor liberi, şi conţine mai mult potasiu decât bananele, ceea ce ajută la menţinerea în parametri normali a tensiunii arteriale.

Cea mai bună soluţie pentru a menţine toţi nutrienţii din cartof este să evitaţi să-I prăjiţi şi să îl coaceţi la cuptor, în coajă.

Gustul cartofilor

Cartofii sunt de mai multe tipuri: dulci, rosii, albi, inchisi la culoare, mov, de dimensiuni mici sau alungiti. Toate aceste soiuri de cartofi au caracteristici, gust si recomandari de gatit diferite. Iata o descriere a celor mai intalnite patru tipuri de cartofi:

Cartoful Dulce

Gust: Cu un continut moderat de zahar, dulce, untos si savuros.

Textura: Umed, catifelat si usor ceros.

Utilitate: In salate, pasat, pentru prajire sau pentru gratar.

Cartoful Rosu

Gust: Cu un continut moderat de zahar, dulce.

Textura: Cremos si usor ceros.

Utilitate: In supe, in tocanite, la salate, pasat.

Cartoful Alb

Gust: Cu un continut redus de zahar, putin dulce.

Textura: Usor dens, cremos si cu invelis delicat.

Utilitate: In tocanite, fiert, la abur, in salate sau pentru prajit.

Cartoful Mov

Gust: Cu un continut redus de zahar si gust de nuca.

Textura: Tare, amilaceu, umed si fainos.

Utilitate: Pentru copt, in salate sau la gratar.

Cartoful alb, crud – valori nutriţionale pentru 100 g

apă – 81,58 g

energie – 69 kcal proteine – 1,68 g fibre – 2,4 g carbohidraţi – 15,71 g glucide – 1,15 g calciu – 9 mg fier – 0,52 mg magneziu – 21 mg fosfor – 62 mg potasiu – 407 mg zinc – 0,29 mg sodiu – 16 mg vitamina a – 8 µg vitamina c – 9,1 mg vitamina b6 – 0,203 mg acid folic – 18 µg niacină (b3) 1,066 mg Cartoful roşu, crud – valori nutriţionale pentru 100 g apă – 80,96 g energie – 70 kcal proteine – 1,89 g fibre – 1,7 g carbohidraţi – 15,9 g glucide – 1,29 g calciu – 10 mg fier – 0,73 mg magneziu – 22 mg fosfor – 61 mg potasiu – 455 mg zinc – 0,33 mg sodiu – 18 mg vitamina a – 7 µg vitamina c – 8,6 mg vitamina b6 – 0,17 mg acid folic – 18 µg niacină (b3) – 1,149 mg Cartoful dulce, crud – valori nutriţionale pentru 100 g

apă – 77,28 g

energie – 86 kcal

proteine – 1,57 g

fibre – 3 g

carbohidraţi – 20,12 g

glucide – 4,18 g

calciu – 30 mg

fier – 0,61 mg

magneziu – 25 mg

fosfor – 47 mg

potasiu – 337 mg

zinc – 0,3 mg

sodiu – 55 mg

vitamina a – 709 µg

vitamina c – 2,4 mg

vitamina b6 – 0,209 mg

acid folic – 11 µg

niacină (b3) – 0,557 mg

Sursa: www.csid.ro