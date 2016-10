Semnificatiile zilei de 7 octombrie

Astazi este Ziua Mondiala a Muncii Decente, marcata in 2008 de catre Organizatia Internationala a Muncii si Confederatia Internationala a Sindicatelor. Conceptul de “munca decenta” este propus de Organizatia Internationala a Muncii in anul 2000, din dorinta de a formula un obiectiv politic international de promovare a imbunatatirii conditiilor de munca, dincolo de respectarea drepturilor sociale fundamentale.

Munca decenta insumeaza aspiratiile oamenilor cu privire la oportunitatile pentru o munca productiva si corect remunerata, securitatea la locul de munca, protecta sociala pentru familie, oportunitatile de dezvoltare profesionala si integrare sociala, libertatea de exprimare, participarea activa in luarea de decizii, egalitatea de sanse pentru barbati si femei.

In 1866 iese de sub tipar primul numar al periodicului politic si literar “Dacia Româna”.

In 1883 se inaugureaza Castelul Peles.

In 1919 ia fiinta compania aeriana KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, cea mai veche companie aeriana, inca operativa.

In 1950 modelul de cod de bare realizat de Woodland și Silver incepe sa fie folosit ca model general de identificare a produselor.

In 1993 România este primita in Consiliul Europei, in urma solicitarii din din 21 martie 1990.

In 1910 se naste Eusebiu Camilar, prozator, poet si traducator român; in 1923, Alexandru Jebeleanu – poet roman; in 1946,Valeria Bufanu – atleta română; in 1952, Vladimir Putin – politician rus, al 4-lea presedinte al Rusiei; in 1954, Diana Lupescu – actrita româna de teatru si film; in 1968, Luminița Anghel – interpreta româna de muzica usoara, iar in 1979, Simona Amânar, gimnasta româna.

In 1849 moare Edgar Allan Poe – scriitor si poet american; in 1988, Ștefan Lupașcu, filosof francez de origine româna, iar in 2014, Siegfried Lenz – scriitor german, laureat al Premiului Goethe in 1999.