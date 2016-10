Thermoenergy incepe furnizarea energiei termice catre consumatorii casnici

Datorita prognozei meteo pentru urmatoarele zile si prevederile legale, incepand cu data de 10.10.2016, orele 06:00, Thermoenergy Group SA Bacau va incepe furnizarea energiei termice pentru incalzire catre consumatorii din Municipiul Bacau alimentati in sistemul centralizat.

Mentionam ca toti consumatorii au posibilitatea de a alege inceperea furnizarii incalzirii prin manevrarea robinetilor montati in instalatiile de distributie interioare ale scarilor/blocurilor, robineti situati in amonte (in sensul de curgere a apei) de contorii de energie termica a bransamentului.