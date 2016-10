Care este cea mai simpatica si iubita trasatura a ta, in functie de zodia ta

Cu siguranta ai citit o multime de preziceri bazate pe zodiac si horoscop si iti cunosti deja trasaturile principale, in functie de zodie. Insa nu stii inca ce le place oamenilor din jurul tau, cel mai mult, la tine.

E timpul sa lasi modesti la o parte si sa recunosti, astea sunt lucrurile care te fac speciala:

BERBEC

Ai o atitudine plina de entuziasm si cand iti place ceva reactionezi cu bucuria pe care o are un copil.

TAUR

Iti place sa faci cadouri si sa bucuri oamenii cu ele, facand din asta o adevarata arta.

GEMENI

Poti face pe oricine sa rada, mai ales ca propriul tau ras este atat de molipsitor!

RAC

Esti cunoscuta pentru zambetul tau “ucigator” si esti extrem de loiala, iar asta nu e ceva de trecut cu vederea.

LEU

Esti regina lucrurilo simpatice. Aproape tot ce faci este plin de amuzament si stii cu adevarat cum sa-ti sprijin prietenii la nevoie.

FECIOARA

Ai un simt al stilului incredibil si stii intotdeauna ce sa pui pe tine, ca sa faci impresie buna.

BALANTA

Esti plina de incredere in tine insati si te porti ca atare, iar asta se vede. Esti plina de sarm.

SCORPION

Stii mai bine decat oricine sa iei apararea cuiva drag sau partenerului de viata, iar oamenii din jur te apreciaza pentru asta.

SAGETATOR

Ai un caracter optimist in general si vezi lumea dintr-un loc plin de speranta, lucru care se observa si din felul in care comunici cu ceilalti.

CAPRICORN

Daca puterea este sexy, atunci determinarea este extrem de simpatica, iar tu le ai pe ambele si aproape ca ii poti hipnotiza pe ceilalti cu asta.

VARSATOR

Ai o istetime si o deschidere care atrag atentia si in plus, te preocupa modul in care arati, asa ca probabil ai si niste picioare trasnet.

PESTI

Esti una dintre cele mai directe, deschise si vulnerabile persoane, iar latura artistica impreuna cu sex-appealul pe care il ai ii cucereste pe toti.

Sursa: http://www.perfecte.ro