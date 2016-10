Ziua Mondiala a Educatiei – 5 octombrie

Astazi sarbatorim Ziua Mondiala a Educatiei, desemnata de catre UNESCO in anul 1994. Aceasta zi reprezinta un moment de sarbatoare si recunostinta pentru profesori, educatori si indrumatori din toate colturile lumii. Sarbatoarea marcheaza semnarea, in 1966, a recomandarii facute de UNESCO si Organizatia Internationala a Muncii privind conditiile de munca ale personalului didactic, fiind celebrata in peste 200 de tari. Confucius spunea “Natura ne aseamana, educatia ne deosebeste!” – asadar o educatie de calitate reprezinta cheia unei reusite profesionale.

In 1895 are loc prima cursa ciclista contra cronometru pe sosea, langa Londra, eveniment organizat de North Road Cycling Club, pe un traseu de 50 de km.

In 1962 The Beatles lanseaza primul sau hit in Anglia, Love Me Do.

In anul 2000 ia sfarsit regimul autoritar al lui Slobodan Milošević din Republica Federala Iugoslavia odata cu demisia sa, in urma demonstratiilor de pe strazile din Belgrad.

In 1713 se naste Denis Diderot, filosof, enciclopedist francez; in 1864, Louis Lumière – regizor sși producator francez; in 1902, Zaharia Stancu – poet, prozator si ziarist român; in 1936, Václav Havel – scriitor si politician ceh, primul presedinte al Cehie, iar in 1975, Kate Winslet – actrita britanica.

In 1565 moare Lodovico Ferrari, matematician Italian; in 1830, Dinicu Golescu – carturar si memorialist român; in 1880, Jacques Offenbach – compozitor francez de origine germana; in 2000, Catalin Hâldan – fotbalist român, iar in 2011, Steve Jobs – CEO al companiei Apple Inc.