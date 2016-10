Semnificatiile zilei de 4 octombrie

Ziua Mondiala a Animalelor a fost instituita de catre Organizatia Internationala pentru Protectia Animalelor in anul 1931, in memoria Sfantului Francisc de Assisi, intemeietorul Ordinului Franciscan si protectorul animalelor, canonizat la 4 octombrie 1228.

Scopul principal al proclamarii acestei zile a fost, initial, de a face cunoscuta situatia speciilor aflate in pericol. Primele lucrari privind drepturile si protectia animalelor au fost publicate undeva in secolul al XVIII-lea. Iar prima Lege pentru protectia animalelor s-a numit “Martin’s Act” si a fost votata de Parlamentul britanic la 22 iulie 1822.

In aceasta zi sunt desfasurate actiuni de educare si informare, inclusiv in scoli, actiuni de voluntariat in adaposturi, campanii de sterilizare si de adoptie, evenimente de strangere de fonduri, diverse competitii pentru sustinerea cauzei animalelor, conferinte.

In 1830 este creat statul Belgia dupa separarea lui de Olanda.

In 1883 pleaca primul Orient-Express pe ruta Paris-Varna.

In 1929 se inaugureaza Studioul Teatrului National din Bucuresti, cu piesa lui Victor Ioan Popa – “Muscata din fereastra” si cu director al teatrului – Liviu Rebreanu.

In 1957 este lansat primul satelit artificial al Pamantului, Sputnik 1, de catre o racheta R-7 Semiorka de la cosmodromul Baikonur din RSS Kazaha, URSS.

In 1960 SUA lanseaza in spatiu “Courrier IB”, primul satelit folosit in telecomunicatii.

In 2000 este inaugurat primul muzeu consacrat in exclusivitate legendarului component al formației Beatles, John Lennon, de catre vaduva sa – Yoko Ono.

In 1859 se naste George Cosmovici, compozitor român; in 1881, George (Gogu) Constantinescu – om de stiinta, inventator si inginer român; in 1934, Mircea Albulescu – actor român de teatru si film; in 1943, Florian Pittis – actor român de teatru si film; in 1946, Susan Sarandon – actrita Americana; in 1978, Marius Manole – actor român de teatru, iar in 1977, Cabral Ibacka – actor român.

In 1669 moare Rembrandt, pictor olandez; in 1935, Jean Béraud – pictor francez; in 1907, Janis Joplin – cantareata americana, iar in 2006, Traian Ionescu – fotbalist si antrenor român.