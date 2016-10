Semnificatiile zilei de 3 octombrie

Astazi, ca prima zi de luni din octombrie, serbam Ziua Mondiala a Habitatului si Ziua Mondiala a Arhitecturii.

Ziua Mondiala a Habitatului a fost desemnata in 1985 de catre Adunarea Generala a Natiunilor Unite, prima sa editie desfasurandu-se in 1986 sub sloganul “Adapostul este dreptul meu”. Scopul acestei zile este de a reflecta la starea actuala a oraselor si la dreptul fundamental al fiecarui om de a avea un adapost adecvat.

In acelasi timp, aceasta zi este destinata constientizarii noastre, a tuturor locuitorilor planetei, de responsabilitatea pe care o avem cu totii pentru cum vor arata in viitor orasele noastre. Ziua Mondiala a Habitatului reflecta necesitatea armonizarii asezarilor umane cu mediul natural, pornind de la consideratia ca Pamantul nu este doar habitatul oamenilor, ci si al tuturor celorlalte vietati.

Ziua Mondiala a Arhitecturii a fost instituita in 1997, la cea de-a XX-a reuniune a Consiliului Uniunii Internationale a Arhitectilor (UIA) de la Barcelona, la aceeasi data cu cea dedicata habitatului, in prima zi de luni din octombrie.

Tema anului 2015, “Arhitectura, Construirea, Clima. Angajamente si solutii” a pus in evidenta legaturile care unesc arhitectura si cultura, impreuna constituind izvor de interpretari si de bogatie. ONU recomanda integrarea dimensiunii culturale in mod sistematic in definitii ale dezvoltarii durabile si ale cresterii bunastarii, prin politici si programe de dezvoltare nationale si regionale. Diversitatea culturala implica solutii diferite de dezvoltare.

In 1789 este declarata pentru prima data Thanksgiving Day, de catre George Washington, iar in 1863 presedintele american Abraham Lincoln atesta drept Thanksgiving Day a 4-a zi de joi din luna noiembrie a fiecarui an.

In 1906 mesajul SOS inlocuieste semnalul CQD drept semnal international de forta majora, hotarare luata in cadrul celei de-a 2-a conferinte internationale despre telefregia fara fir.

In 1942 este testata cu succes racheta germane V-2, prima racheta balistica din lume si primul obiect care a facut un zbor suborbital.

In 1945 este infiintata Federatia Sindicala Mondiala (FSM).

In 2005 are loc o eclipsa inelara partiala de soare.

In 1784 se naste Johann Karl Ehrenfried Kegel, agronom german si cercetator al peninsulei Kamceatka; in 1839, Teodor T. Burada – folclorist, etnograf si muzicolog român; in 1867, Pierre Bonnard – pictor, ilustrator si litograf francez; in 1895, Serghei Esenin – poet rus; in 1959, Silvia Dumitrescu – solista româna de muzica usoara; in 1969, Gwen Stefani – cantareata americana, iar in 1990, Maria Fisker – jucatoare de handbal daneza.

In 1932 moare Max Wolf, astronom german, pionier in domeniul astrofotografiei; in 1897, Jean Anouilh – dramaturg francez, iar in 2008, Aurel Stroe – compozitor, profesor, muzician, autor, publicist si muzicolog român.