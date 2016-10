​Horoscopul saptamanii 3-9 octombrie 2016

BERBEC

Va exprimati ostilitatea inca de inceputul saptamanii fata de rudele prea pretentioase. Dorintele mai vechi sunt uitate, dar imediat altele noi le inlocuiesc. Aveti constiinta incarcata miercuri de afirmatiile critice despre persoanele care v-au ajutat. Invidia si intrigile colaboratorilor va provoaca joi multa sila. Daca sunteti cu adevarat blazat, aveti grija sa nu-i tratati pe amici in aceeasi maniera. Va aflati intr-o situatie delicata vineri, din care veti iesi cu destula greutate. In week-end, vi se fac propuneri cam bizare. Nativele sunt intregul interval pline de putere si avant.

TAUR

Aveti nevoie de mai multa odihna pentru a va reface total. Este adevarat ca aveti foarte multe restante din cauza perioadei cat ati lipsit de acasa, dar o mica amanare pare absolut necesara. Puteti sa intalniti miercuri o persoana de care sa va indragostiti la prima vedere. Vor aparea sigur incurcaturi sentimentale joi, mai ales daca sunteti casatorit. Bani prea putini intregul interval pentru toti. Faptul ca sunteti dispus sa colaborati vineri cu adversarii va atrage in mod sigur simpatia tuturor. In week-end, libertate de actiune. Nativele vor sa se lase in voia sortii.

GEMENI

Va luati revansa intr-o maniera atat de originala, incat adversarii se simt obligati sa va fie recunoscatori si sa va recompenseze. Primiti bani miercuri, dar aveti si multe datorii de care ati uitat de cand le tot amanati. Cheltuiti joi toti banii pe care ii aveti, bazandu-va pe ajutorul care vi s-a promis. Inca nu v-ati invatat minte si ii credeti in continuare pe cei ce v-au pacalit si altadata. Vi se face curte intr-o maniera destul de neplacuta vineri (cei din jur observa si comenteaza), dar dvs. sunteti chiar multumit. In week-end, faceti vizite neanuntate, sperand ca vor fi surprize placute pentru gazde. Nativele isi schimba din nou garderoba.

RAC

Castigati sau recuperati luni niste bani cu ajutorul persoanei iubite, dar nu trebuie sa-i dati ascultare cand va sfatuieste sa va schimbati serviciul cat mai repede. Solutii profesionale originale vor aparea intreaga saptamana. Sunteti felicitat si barfit in acelasi timp miercuri, de aceleasi persoane. Pentru dvs. este important sa nu va enervati, ci sa va ocupati in continuare de viitorul rudelor apropiate. Daca nu va ajung banii pentru investitiile dorite, imprumutati-i vineri de la prieteni (care si asa nu v-au dat banii imprumutati inapoi). In week-end, aveti numai treburi casnice. Nativele sunt exagerat de romantice, dar si prea cicalitoare.

LEU

Obtineti marti informatiile dorite la fel de bine si prin intermediul telefonului, deci nu este nevoie sa cutreierati restul saptamanii. Ocupati-va miercuri si de treburile casnice restante si ascultati-va cu atentie partenerul de cuplu! Va alegeti cu grija prietenii joi (ii preferati pe cei mai in varsta decat dvs.). Foarte curand veti avea nevoie de ajutorul acestora pentru a pune la punct o noua activitate. Sunteti foarte econom si totusi va vaitati in permanenta ca nu va descurcati cu banii. In week-end, plictiseala maxima in absenta fiintei iubite. Nativele vor sa faca noi investitii.

FECIOARA

Daca este amestecat un Geaman sau un Sagetator, in activitatile care vi se propun in acest interval, este de preferat sa nu participati. Va faceti autocritica din proprie initiativa miercuri si joi. Nu va intelegeti prea bine de altfel nici cu vecinii. Barfele va enerveaza (mai ales ca sunteti in centrul atentiei), dar nici singur pe lume nu puteti trai! Nu uitati insa ca aveti de ce sa fiti invidiat de toata lumea. Vreti sa faceti vineri prea multe lucruri dintr-o data. Seriozitatea dv. si obsesia referitoare la datoria de a munci bine vor duce la instalarea unei stari de stres extrem de neplacute. In week-end, vi se impune relax total de catre familie. Nativele vor sa calatoreasca, dar nu au bani suficienti.

BALANTA

O saptamana norocoasa, dar si foarte obositoare, indeosebi pentru native. Faceti cunostinta miercuri cu o persoana care va va ajuta sa depasiti aceasta perioada de readaptare si va va oferi sansa de a avea din nou incredere in oameni. Inregistrati multe succese neasteptate joi, numai pentru ca va incapatanati sa le dovediti celorlalti cat sunteti de descurcaret. Vi se cer vineri noi dovezi de iubire sau prietenie. Nu va vine sa credeti cand primiti vesti in week-end de la o ruda apropiata pe care nu ati vazut-o de ani de zile. Nativele se dau peste cap sa organizeze o reuniune de familie.

SCORPION

Nu refuzati marti invitatia de a discuta cu cei dragi si mai ales nu refuzati din start sfaturile pe care vi le dau plini de bunavointa. Regretati miercuri cheltuielile mari, dar continuati sa le faceti. Riguros si foarte perseverent, ii uimiti joi pe cei din anturaj (si din familie) cu planurile de viitor. Aceasta schimbare trebuie sa dureze, daca doriti sa fiti sustinut in continuare de familie. Elan si entuziasm intregul interval. Sunteti amenintat doar vineri de acei adversari pe care pana acum ati stiut cum sa-i tineti la distanta. In week-end, reluati o activitate casnica care va face placere. Nativele prefera sa-si recucereasca iubitii si fac excese erotice.



SAGETATOR

Va cheltuiti aproape toti banii si resursele de energie marti, pentru a le da din nou ajutor parintilor ori persoanei iubite. Nu aveti cum sa actionati altfel, asa ca multumiti-va cu gandul ca nu aveti incotro. Chiar daca miercuri va considerati un om nenorocos, va trebui ca joi sa recunoasteti ca ati dispus si dispuneti de sanse multiple. Amenintarile neserioase de vineri din partea colegilor nu sunt de luat in seama. Inspiratia va ajuta si in week-end, iar, daca tineti cont si de intuitie, veti inregistra numai succese. Unele native se lasa pacalite de buna voie de un aventurier de duzina.



CAPRICORN

Vreti din ce in ce mai mult sa va schimbati serviciul sau locul in care locuiti. Pentru moment, este de preferat sa mai aveti rabdare si sa nu renuntati la facilitatile avute. Miercuri, va banuiti pe nedrept prietenii si persoana iubita de infidelitate si neloialitate. Joi, aveti tendinta de a va razbuna macar prin ironii sarcastice. Cu toate ca va lipsesc dovezile, va continuati campania de “pedeapsa” si vineri. Mai sentimental decat de obicei, comiteti greseli de care adversarii de abia asteapta sa profite. In week-end, faceti planuri peste planuri de unul singur. Nativele sunt mai pragmatice si merg des la cumparaturi.

VARSATOR

Partenerii dvs. se plang marti, pe buna dreptate, de agresivitatea cu care ii tratati. Relatiile cu cei din anturaj tind sa devina incordate si va va fi foarte greu sa-i imbunati. Este de preferat ca miercuri sa nu aveti secrete fata de persoana iubita, chiar daca este vorba de o surpriza neplacuta. Va mirati in zadar joi ca sunteti refuzat atunci cand apelati la rude. In week-end, intalniri si vizite in care stabiliti noi programe, noi proiecte si faceti planuri peste planuri, impreuna cu cei dragi. Nativele doresc sa fie libere ca pasarile cerului si isi reclama independenta.

PESTI

Este necesar, mai mult ca oricand, sa faceti luni un bilant al situatiei financiare, tinand cont ca iar doriti sa va extindeti afacerile. Stabiliti miercuri cu atentie deosebita prioritatile si actionati! Nu luati insa in seama joi oferte importante pentru relansarea pe care o doriti. Va atrag cele mai extravagante cariere vineri, apreciati cele mai bizare propuneri, dar nu pe cele mai potrivite pentru dvs. Organizati din ce in ce mai multe activitati altruiste, fara sa tineti seama de interesele personale. In week-end, visati in continuare la cai verzi pe pereti si sunteti penalizat de persoana iubita. Nativele au mania curateniei.