Semnificatiile zilei de 1 octombrie

Debutul lunii octombrie este insotit de mai multe evenimente: Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, Ziua Internationala a Muzicii si Ziua Scafandrului Român.

Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, sarbatorita din 2001, aduce in prim plan faptul ca populatia Globului imbatraneste de la an la an. Primul plan de actiune privind ajutorarea persoanelor in varsta a fost elaborat de ONU in 1982 cand s-a solicitat guvernelor statelor membre ONU sa elaboreze cu prioritate programe vizand sprijinirea persoanelor de varsta a treia. In prezent o persoana din zece are peste 60 de ani, iar in 2050 se estimeaza ca o persoana din cinci va avea peste 60 de ani. In România, numarul persoanelor de peste 65 de ani a crescut de la 10,3% in 1990, la – la 18,7% in 2000 si chiar 19,9% in 2003 si o estimare de 12,9% in anul 2030.

Ziua Interntionala a Muzicii a fost Initiata in 1975 de catre muzicologul si violonistul Yehudi Menuhin. Marele compozitor german Ludwig van Beethoven spunea: “Muzica este graiul sufletului. Ea starneste in noi nu instincte, ci gandurile cele mai profunde”. Astfel, aceasta sarbatoare isi doreste sa evidentieze rolul important pe care il are muzica in viata de zi cu zi a oamenilor de pe intreaga planeta. Emil Cioran descria muzica astfel: “Extazul muzical este o revenire la identitate, la originar, la radacinile primare ale existentei. In el ramane numai ritmul pur al existentei, curentul imanent si organic al vietii. Aud viata. De aici incep toate revelatiile”.

Ziua Scafandrului Român a fost instituita odata cu infiintarea Centrului de Scafandri din Constanta, in 1976 – prima unitate de scafandri din România. Acest centru functioneaza ca institutie unica de brevetare a scafandrilor. Din anul 2005 devine membru cu drepturi depline in cadrul comisiei UDWG, grup de lucru care se ocupa cu standardizarea operationala, tehnica si procedurala in domeniul scufundarilor.

In 1855 este pusa in circulatie prima carte postala, odata cu introducerea acestei facilitati de catre conducerea de servicii postale din Austro-Ungaria.

In 1872 ia fiinta, la Bucuresti, “Asociatia generala a lucratorilor din România”, care va deveni ulterior primul sindicat din tara noastra.

In 1908 Henry Ford incepe comercializarea autoturismului care-i va purta numele, primul autoturism de serie numindu-se “Mode T”.

In 1924, Biserica Ortodoxa Romana adopta Calendarul Georgian.

In 1971 este inaugurat parcul de distractii Walt Disney World Resort de langa Orlando, Florida de catre Roy Oliver Disney in memoria fratelui sau decedat, Walt Disney.

In 2005 Pugilista Mihaela Cijevschi (cat. 54 kg) devine prima campioana mondiala din istoria boxului feminin românesc, titlu cucerit la Campionatele Mondiale de la Podolsk, Rusia.

In 1881 se naste William Boeing, pionier al aviatiei; in 1921, Angelo Niculescu – fotbalist si antrenor român; in 1935, Julie Andrews – actrita britanicaă; in 1946, Coca Bloos – actrita româna, iar in 1956, Cristian Tudor Popescu – scriitor si jurnalist român.

In 1684 moare Pierre Corneille, dramaturg francez, creatorul tragediei clasice in Franta; in 1899, Anton Bacalbasa – ziarist, prozator si traducator roman; in 1993, Teofil Vâlcu – actor român de teatru si film, iar in 2013, Tom Clancy – scriitor american.