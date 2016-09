Semnificatiile zilei de 30 septembrie

Astazi este Ziua Internationala a Traducatorilor, desemnatata de catre Federatia Internationala a Traducatorilor, sub egida UNESCO, in 1991 pentru a sublinia importanta profesiei de traducator si a multilingvismului. Data a fost aleasa spre cinstire Sfantului Ieronim care, in secolul al III-lea, a tradus Biblia din limbile ebraica, aramaica si greaca in limba latina.

Tema anului 2016 este “Conexiunea intre lumi” – unul dintre atributele activitatii de traducator si interpret – fara de care fiecare dintre noi ar ramane izolat, fara posibilitati reale de comunicare cu alte lumi si culturi.

In 1846 are loc prima extractie de dinti sub anestezie din lume, executata lui Eben Frost de catre William Thomas Green Morton.

In 1882 este pusa in functiune prima hidrocentrala din lume, in Statele Unite ale Americii, in Wisconsin.

In 1972 este ianugurat, in Suedia, Podul Öland, unul dintre cele mai lungi poduri din Europa, ce masoara 6.072 metri.

In 1990 se semneaza “Declaratia mondiala privind supravietuirea, protejarea si dezvoltarea copiilor” la New York, in cadrul “Conferintei Mondiale la Nivel Inalt” consacrata conditiei copilului.

In 1870 se naste Jean Baptiste Perrin, fizician francez, laureat al Premiul Nobel pentru Fizica in 1926; in 1895, Lewis Milestone – regizor de film de origine rusa, castigator a 2 Oscaruri pentru Cel mai bun regizor 1929 si 1930; in 1928, Elie Wiesel – scriitor, ziarist si filosof american nascut in România, laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 1986; in 1956, Fran Drescher – actrita nord americana; in 1964, Monica Bellucci – actrita italiana; in 1975, Marius Urzica – gimnast si antrenor roman, iar in 1983, Andreea Madalina Raducan – gimnasta româna.

In 1882 moare Mihail Pascaly, actor, autor dramatic si traducator român; in 1955, Mihail Cehov – actor, regizor si scriitor rus, iar in 2007, David Ohanesian – bariton român de etnie armeana.