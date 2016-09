Semnificatiile zilei de 29 septembrie

Astazi iubitorii de cafea vor savura licoarea imbietoarea cu mai multa placer de Ziua Internationala a Cafelei, data la care este marcata si Ziua Mondiala a Inimii.

Primele atestari documentare despre cafea au fost datate cu sec. al IX-lea, desi despre efectul sau energizant exista legende cu mult mai vechi. Initital cafeaua era consumata ca aliment de catre razboinicii triburilor est-africane pentru a le da energie si forta in lupta. Ulterior, prin anul 1000, boabele de cafea au inceput a fi folosite drept medicament. Abia prin sec. al XIV-lea cafeaua incepe sa fie comercializata, fiind cunoscuta pentru potentialul sau urias.

In Europa ajunge prin portul din Venetia, unde erau prezenti si negustori arabi. Cafeaua neagra, consumata cu moderatie, are o serie de beneficii pentru sanatate, printre care reducerea riscului aparitiei anumitor tipuri de cancer. Cel mai potrivit moment de a consuma cafeaua este in intervalul orar 9:30 – 11:30, atunci cand nivelul de cortizol incepe sa scada.

Ziua Mondiala a Inimii, instituita in anul 2000, are ca scop popularizarea principalei cause de deces in lume – bolile cardiovasculare. Acest eveniment este organizat la nivel international de World Heart Organization si doreste sa contribuie la cresterea gradului de constientizare a populatiei globului asupra factorilor de risc ce duc la aparitia bolilor cardiovasculare si sa determine treptat o schimbare in atitudinea oamenilor si de a adopta un stil de viata sanatos.

La nivel mondial, anual se inregistreaza peste 17 milioane de decese, iar acest numar este in continua crestere.

In 1885 se da in folosinta, la Blakpool, una dintre primele linii de tramvai electric din lume.

In 1954 se semneaza trataul de infiinatare a Consiliului European pentru Cercetare Nucleara, de catre reprezentatii a 12 tari, care devine cel mai mare laborator de fizica a particulelor din lume.

In 1962 se lanseaza primul satelit ce nu apartine SUA sau URSS, satelitul Alouette 1, lansat de catre Canada.

In 1547 se naste Miguel de Cervantes, scriitor spaniol; in 1703, François Boucher – pictor francez; in 1910, Arsenie Boca – ieromonah, teolog si artist plastic român; in 1912, Michelangelo Antonioni – regizor italian;in 1913, Stanley Kramer – regizor de film American; in 1976, Andriy Shevchenko – fotbalist ucrainean, iar in 1988, Kevin Durant – baschetbalist american.

In 1888 moare Iulia Hasdeu, scriitoare română; in 1902, Émile Zola – scriitor francez; in 1927, Willem Einthoven – medic și fiziolog olandez, laureat Nobel pentru Medicina in 1924, iar in 2010, Tony Curtis – actor american.