Le vezi peste tot – de la covrigi si alte produse de patiserie in salate si mancaruri din restaurante. Te-ai intrebat insa vreodata cum cresc?

Semintele de susan provin din fructul de susan

Susanul este o planta originara din Orientul Mijlociu, India si estul Africii, care este cultivata indeosebi pentru semintele sale, bogate in vitamine, minerale si acid oleic, care se formeaza in fructul plantei.

Plantele de susan sunt uscate inainte ca semintele sa fie extrase

Pe masura ce fructul plantei de susan se usuca, acesta se deschide. Apoi, semintele sunt “scuturate” si stranse laolalta.

Semintele sunt de mai multe culori

Semintele de susan, asa cum le stim noi, sunt crem. Insa exista mai multe specii: de la albe la negre, rosii sau maronii.

Unde se cultiva

Cei mai mari producatori de seminte de susan au fost, in 2012, Myanmar, China, India, Etiopia si Sudan.

Semintele de susan au multe beneficii pentru sanatate

Delicioase, aromate si crocante, aceste seminte sunt pline de nutrienti, minerale, antioxidanti si vitamine. Semintele de susan sunt in special de apreciat pentru acidul oleic, care inlatura colesterolul rau din corp si curata sangele. Au proprietati foarte benefice pentru copiii aflati in crestere, datorita aminoacizilor si a proteinelor de calitate continute. Sunt o sursa excelenta de vitaminele din complexul B (niacina, acid folic, tiamina, piridoxina si riboflavina).Semintele de susan sunt si niste surse incredibile de minerale esentiale, precum fier, calciu, magneziu, zinc, seleniu si cupru. Include-te in orice iaurt, salata sau mancare preferata.