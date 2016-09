Semnificatiile zilei de 27 septembrie

Astazi este Ziua Mondiala a Turismului, desemnata in 1979 de catre Organizatia Mondiala a Turismului (OMT) – agentia Natiunilor Unite care coordoneaza promovarea la nivel international a turismului responsabil, durabil si accesibil.

In prezent Organizatia Mondiala a Turismului numara 155 de state membre cu drepturi depline, 6 membri asociati si peste 400 de membri afiliati din sectorul privat, educational, asociativ si public. Romania este unul dintre membrii fondatori ai OMT. Turismul international, inclusiv transportul de pasageri, reprezinta o treime din exportul mondial de servicii si 6% din exportul general de bunuri si servicii, fiind pe locul 5 in statistici, dupa exportul de carburanti, chimicale, alimente si automobile. Tema anului 2015, “Un miliard de turisti, un miliard de oportunitati”, a subliniat impactul acestui sector asupra cresterii economice, crearea de locuri de munca si dezvoltare.

In 1874 România semneaza “Tratatul pentru infiintarea Uniunii Postale Generale”, prin care tarile semnatare formau un singur teritoriu postal pentru schimbul reciproc al corespondentelor si obiectelor intre birourile lor de posta.

In 1896 se inaugureaza canalul navigabil Portile de Fier.

In 1950 este inventat primul robot telefonic, un aparat separat de telefon, in conexiune directa cu acesta.

In 1962 se infiinteaza Universitate din Timisoara, in prezent numita Universitate de Vest.

In 1998 ia fiinta Google.Inc, o societate din Silicon Valley, California, fondata de catre Larry Page si Sergey Brin, care devine cel mai utilizat motor de cautare.



In 1999 Romania depune la Bruxelles “Programul national de pregatire a aderarii la NATO”.

In 1933 se naste Grigore Hagiu, poet român; in 1945, Vasile Tărâțeanu – poet român; in 1952, Dumitru Prunariu – primul cosmonaut român; in 1972, Gwyneth Paltrow – actrita americana; in 1984, Avril Lavigne – cantareata si textiera canadiana, iar in 1991, Simona Halep – tenismena româna.

In 1917 moare Edgar Degas, pictor francez; in 1940, Walter Benjamin – filosof german; in 1986, Cliff Burton – basistul trupei Metallica, iar in 2003, Donald O’Connor – actor, cantaret si dansator american.