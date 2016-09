Semnificatiile zilei de 16 septembrie

Astazi sarbatorim Ziua Internationala pentru Protectia Stratului de Ozon si Ziua Europeana de Prim Ajutor.

Ziua Internationala pentru Protectia Stratului de Ozon a fost desemnata de Adunarea Generala a ONU in 1994, pentru a aniversa Protocolul de la Montreal – adoptat la 16 septembrie 1987 – privind substantele care epuizeaza stratul de ozon. Protocolul de la Montreal este recunoscut pe plan mondial drept cel mai eficient tratat multilateral asupra mediului, pus vreodata in aplicare, exemplu unic de colaborare si parteneriat international pentru a proteja patrimoniul comun al umanitatii si al comunitatii mondiale.

Prima idee despre impactul antropogen asupra epuizarii stratului de ozon a fost formulata la inceputul anului 1970, un mare pericol pentru stratul de ozon constituindu-l emanatiile vaporilor de apa si NOx din motoarele supersonice ale avioanelor si rachetelor. Dupa descoperirea gaurii din stratul de ozon de deasupra Antarcticii in 1985, guvernele a 120 de tari au inteles ca protejarea stratului de ozon este o urgenta si au decis semnarea Protocolului de la Montreal pentru a se angaja in lupta impotriva tuturor produselor care distrug stratul de ozon.

Ziua Europeana de Prim Ajutor a fost desemnata in anul 2000 de catre forurile coordonatoare ale Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie. Primul ajutor este un gest de umanitate, care face diferenta intre moarte si viata, dar si intre indiferenta si solidaritate, intre apatie si actiune. Scopul acestei zile este de a atrage atentia, prin manifestarile organizate, asupra importantei cunoasterii regulilor de acordare a primului ajutor in actiunile de salvare a persoanelor aflate in primejdie.

Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta Judetene vor marca ziua prin diverse activitati, expozitii cu prezentarea mijloacelor de interventie dotate cu echipamente de prim ajutor, puncte de informare preventiva, demonstratii de prim ajutor medical precum si cunoasterea accesoriilor medicale.

In 1836 Domnul Tarii Românesti, Alexandru Ghica, instituie ca moneda a tarii, leul – unitate teoretica de cont, echivalentul a 60 de parale.

In 1880 este infiintata Societatea Farmacistilor din România. In 1908 se pu bazele “General Motors Corporation” in orasul Flint, din statul american Michigan.

In 1976 intra in functiune prima platforma româneasca de foraj marin.

In 1886 se naste Jean Arp, sculptor, pictor si poet francez; in 1910, Lucia Demetrius – scriitoare română; in 1924, Lauren Bacal – actrita americana de film; in 1925, B.B. King, muzician american; in 1927, Peter Falk – actor american, iar in 1957, Anca Parghel – interpreta si profesoara româna de jazz.

In 1736 moare Gabriel Daniel Fahrennheit, fizician german; in 1925, Alexander Friedman – astronom, cosmolog si matematician rus; in 1977, Maria Callas (Maria Calogeropoulos) – soprana americana de origine greaca, iar in 2000, Ioan Alexandru – poet român.